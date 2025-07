Vino Vivo 2025, a Petrosino due giorni per celebrare i bianchi della costa occidentale

23/07/2025 15:17:00

Torna a Petrosino l’appuntamento con Vino Vivo, la manifestazione che mette al centro il vino come racconto di un territorio e della sua identità.

L’edizione 2025, in programma l’1 e 2 agosto tra il Centro Polivalente e il Lungomare Biscione, è promossa dal Comune di Petrosino con il patrocinio del Libero Consorzio della Provincia di Trapani e la collaborazione dell’AIS Trapani.

Quest’anno, la novità principale è il debutto del 1° Concorso Enologico di Sicilia “Vino Vivo, I bianchi della costa d’Occidente”, dedicato ai vini bianchi prodotti nei comuni costieri di Trapani, Misiliscemi, Paceco, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.

La giornata inaugurale, il 1° agosto, si apre alle 10:00 con il concorso enologico al Centro Polivalente: una giuria di esperti e degustatori ufficiali valuterà le etichette in gara, selezionate tra le migliori della costa trapanese. Alle 21:00, sul Lungomare Biscione, si terrà il talk pubblico “Rinascere dalla vigna. Prospettive future tra autenticità e territorio”, con la partecipazione di produttori, tecnici ed esponenti istituzionali. Si parlerà di rinascita agricola, denominazioni poco conosciute come Delia Nivolelli, innovazione, sostenibilità, e naturalmente del vino Marsala. A seguire, la proiezione del documentario “Pre-British: il vino di Marsala oltre il Marsala”, con le storie e le visioni di quattro vignaioli d’eccellenza: Vincenzo Angileri, Pierpaolo Badalucco, Nino Barraco e il compianto Sebio De Bartoli.

«La seconda edizione di Vino Vivo, con il concorso enologico, i talk, la masterclass, i banchi di assaggio, vuole fare di Petrosino un punto nevralgico della vitivinicoltura trapanese e siciliana, valorizzando una storia e una vocazione secolari per rinnovarle e portarle nel futuro – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi – Vino Vivo non è solo expo di cantine, degustazioni e assaggi ma vuole essere la rivendicazione di una identità culturale prima che produttiva, è promozione e difesa di un paesaggio, racconto di una vocazione che vuole migliorare il presente e costruire un futuro possibile e sostenibile. Vino Vivo è resistenza e orgoglio contadino».

Il 2 agosto la manifestazione si sposta completamente sul Lungomare Biscione. Dalle 18:00 alle 24:00 il pubblico potrà partecipare ai banchi d’assaggio delle aziende trapanesi, che presenteranno i loro vini in un percorso sensoriale a cielo aperto. Alle 20:00 si terrà la masterclass “Il Grillo della costa occidentale. Un Vitigno, una Storia, un Territorio”, che proporrà dieci interpretazioni del vitigno simbolo della zona, raccontate con parole, immagini e musica. Alle 21:30 la cerimonia di premiazione del concorso enologico chiuderà il cerchio, celebrando i protagonisti di un territorio che vive il vino come espressione culturale, economica e identitaria. Gran finale alle 22:30 con il DJ set “Di Mare e di Vino”, per brindare sotto le stelle e chiudere la rassegna tra suoni, profumi e calici in mano.

«Ogni calice è un viaggio che parte dalla terra e arriva fino a noi che lo raccontiamo. Il nostro compito è valorizzare quel racconto, con passione e consapevolezza, dando voce al nostro territorio ricco di storia, qualità e autenticità. Sentiamo forte la responsabilità verso chi lavora la terra: sono gli agricoltori il primo atto di questa storia, perché solo con uve buone si fa buon vino. Poi tocca agli enologi, che devono esaltare la materia prima con rispetto e competenza. A noi il compito di chiudere il cerchio, trasmettendo tutto questo con verità, emozione e orgoglio», ha dichiarato Giuseppe Vultaggio, delegato AIS Trapani. Eventuali variazioni al programma saranno comunicate attraverso i canali social ufficiali del Comune di Petrosino.

Per informazioni e prenotazioni: vinovivo@comune.petrosino.tp.it