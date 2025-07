Dal Lungomare Boeo a Birgi. Tre progetti approvati a Marsala

23/07/2025 15:07:00

Tre nuovi progetti di riqualificazione urbana e ambientale per Marsala, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Due riguardano l’area dello Stagnone, tra Birgi Vecchi e via dei Salinari, il terzo punta invece alla messa in sicurezza del Lungomare Boeo.

Il primo progetto – dal titolo “Valorizzazione area dello Stagnone di Marsala” – prevede il ripristino della strada tra la SP1 e via Torre Sances, nota come “strada kite”, e la messa in sicurezza di un tratto viario che collega due strade di adduzione alla stessa provinciale. Prevista anche la riqualificazione della piazza di fronte al Baglio Abele, con nuovi arredi e impianto di illuminazione. L’investimento è pari a 1,6 milioni di euro. Il progetto è stato valutato positivamente e inserito nella graduatoria utile per accedere ai fondi del PR FESR 2021-2027 – Area Urbana Funzionale della Sicilia Occidentale (ex Agenda Urbana).

Il secondo intervento nella stessa area riguarda la manutenzione straordinaria della via dei Salinari, tra le contrade Ettore Infersa e Birgi. Anche in questo caso il progetto è stato ammesso a finanziamento con un importo complessivo di 1,33 milioni di euro.

Sul fronte della costa sud, invece, la Giunta comunale ha approvato un progetto per la messa in sicurezza del Lungomare Boeo, nel tratto compreso tra il Baglio Anselmi e Viale Isonzo. Si tratta di un intervento di consolidamento del litorale con la realizzazione di una scogliera in massi naturali, necessaria per contrastare i fenomeni erosivi causati dal moto ondoso. Il valore dell’opera è di 2,96 milioni di euro, redatta dall’ingegnere Rocco Ingianni. I lavori dovrebbero partire entro la fine dell’anno.

Questo nuovo finanziamento si aggiunge a un altro intervento già in corso nello stesso lungomare, per un valore di circa 700 mila euro, realizzato con fondi comunali. Un intervento che prevede anche la realizzazione di una piattaforma sul mare, e che ha suscitato non poche polemiche.