Mazara: nuovi impianti di illuminazione, derattizzazione e riorganizzazione degli stalli

26/08/2025 20:34:00

A Mazara del Vallo sono stati avviati in questi giorni tre distinti interventi che riguardano l’illuminazione pubblica, la derattizzazione e la gestione degli stalli riservati alle persone con disabilità.

Illuminazione pubblica: due nuovi cantieri

Il 28 e 29 agosto saranno consegnati i lavori per la realizzazione di due nuovi impianti di illuminazione in via Catullo (nel tratto tra via Castelvetrano e via Plauto) e in via dell’Unità Europea. I progetti, affidati alle ditte Giada Costruzioni e F.A.E. Costruzioni, prevedono un investimento complessivo di oltre 213 mila euro (oltre IVA). I lavori dovrebbero concludersi entro l’inizio del 2026. L’obiettivo è migliorare la sicurezza viaria e la qualità dei servizi nei quartieri interessati.

Interventi di derattizzazione in tutta la città

È partito il 25 agosto e proseguirà fino al 28 il nuovo intervento di derattizzazione sull’intero territorio comunale, a cura della ditta Iacono Service. L’attività rientra nel programma periodico di prevenzione e tutela ambientale predisposto dall’Amministrazione.

Stalli per disabili: stalli personalizzati convertiti in generici

Negli ultimi giorni ha suscitato discussione l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la conversione degli stalli di sosta personalizzati per disabili in stalli generici, validi per tutti i titolari di contrassegno. Secondo il Comune, il provvedimento è stato adottato per uniformare i criteri di assegnazione e riequilibrare la distribuzione degli spazi riservati, sulla base di un censimento effettuato dalla Polizia Municipale. Nessuno stallo è stato rimosso: gli spazi esistenti restano a disposizione dell’utenza con contrassegno.

Il Comune ha inoltre precisato che, al termine della fase di verifica, saranno valutati eventuali nuovi stalli personalizzati in base ai criteri previsti dalla legge, come la gravissima invalidità e l’assenza di alternative di sosta.



