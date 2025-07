Oggi a Mazara il "Triangolare del Cuore"

23/07/2025 11:16:00

Sport, legalità e solidarietà al "Triangolare del Cuore" in programma oggi mercoledì 23 luglio alle ore 20,30 allo stadio Nino Vaccari in memoria di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte e nel ricordo anche di Totò Schillaci, campione di sport e di vita. La Nazionale del Cuore Attori e Cantanti e le squadre di calcio di Magistrati, Carabinieri e Vecchie Glorie del Mazara daranno vita ad un mini torneo.

A presentare l'evento sarà un trio d'eccezione: Sasà Salvaggio, Sonia Hamza e Leo Vannoli. Haiducii si esibirà in un live music interpretando anche il successo mondiale Dragostea Din Tei. Prevista inoltre l'esibizione del frontman del gruppo Tamuna Marco Raccuglia con il brano "Il Prestigiatore" dedicato alle vittime della mafia. Spazio anche alla Fanfara dei Bersaglieri che eseguirà alcuni brani e l'inno nazionale. Tra gli attori ed i cantanti confermata la presenza di Bruno Torrisi, di interpreti delle serie "Gomorra" e "L'amica geniale", di Alfio Russo "Il Catarella" del Commissario Montalbano, di Matranga e di altri protagonisti del panorama di spettacolo e musica.

Tra musica, calcio e spettacolo ci sarà spazio per alcuni interventi in ricordo delle vittime di mafia con la presenza tra gli altri di Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo Borsellino. Sarà inoltre presente una rappresentanza dei familiari dell'appuntato Giuseppe Bommarito ucciso dalla mafia nel giugno 1983 nell'attentato a Palermo in cui perse la vita il capitano dei carabinieri D'Aleo. Sarà presente anche il dott. Rino Germanà che il 14 settembre del 1992 riuscì a salvarsi da un agguato mafioso rispondendo al fuoco.

Barbara Lombardo Schillaci sarà presente nel ricordo del grande Totò Schillaci, capitano della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.

Ancora disponibili ticket d'ingresso allo stadio che al costo di 8 euro (l'incasso sarà destinato alle associazioni Totò Schillaci Association e Avulss) sono acquistabili in prevendita nell'agenzia Leonardo Viaggi di piazza della Repubblica o direttamente il 23 luglio al botteghino dello stadio.