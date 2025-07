Trapani, al Calvino - Amico brillano i 100 all’esame di Stato: una lode e tante eccellenze

23/07/2025 14:01:00

Sono tredici gli studenti dell’Istituto d'Istruzione Superiore “Calvino - Amico” di Trapani che hanno concluso il loro percorso scolastico con il massimo dei voti all’esame di Stato. Un risultato che testimonia l’impegno degli alunni, ma anche il lavoro quotidiano di docenti e personale scolastico, in un istituto da anni punto di riferimento per la formazione tecnica e professionale della provincia.

Tra i diplomati eccellenti spicca Giulia Cardillo, che ha ottenuto 100 e lode nel corso di Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni internazionali e Marketing, a coronamento di un brillante percorso scolastico.

Sempre nello stesso indirizzo, con il punteggio di 100/100, si sono diplomate Asia Barbera e Miriam Eleonora Zarzana.

Ottimi risultati anche per Anna Giacalone e Samuele Giacalone, dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, così come per Salvatore Pilotta, dell’indirizzo Sistemi informativi aziendali.

Nel settore AFM con specializzazione in Management dello Sport, si sono distinti Emanuela Minaudo, Eleonora Minaudo, Sara Barbara e Vincenzo Maria Di Gaetano.

L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha visto eccellere Nicolò Marino, Matteo Vivona e Pietro Simonte, tutti diplomati con 100.

Un riconoscimento che va oltre il voto: è il segno di una generazione che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, ha saputo investire in studio, creatività e competenze.