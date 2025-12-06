Gli studenti del Liceo Scientifico di Marsala ad Erice per una giornata formazione

06/12/2025 11:29:00

Giovedì 4 dicembre le classi quinte del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, si sono recate ad Erice per effettuare un’uscita orientativa sul territorio, come da progettazione del Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto.



La visita ha previsto una tappa alla Fondazione “Ettore Majorana”, dove gli alunni sono stati ricevuti dal Dottore Nicola Agugliaro. Nela stessa sede gli studenti hanno approfondito la storia dell’ente e la sua originaria vocazione interdisciplinare, finalizzata per lo più al dialogo tra scienza e popolazioni, in un’ottica di cooperazione internazionale.

Presso i locali della stessa gli alunni hanno potuto apprezzare anche l’applicazione della sequenza di Fibonacci alle bellezze naturali del territorio.



Mossi da sensibilità verso il contesto socio culturale del territorio, gli alunni si sono distribuiti lungo le strade e i basolati di Erice vetta, accedendo ai locali del Museo “A. Cordici” dove hanno potuto apprezzare il patrimonio artistico-culturale locale e visionare materiali e reperti legati alla Grande Guerra.



Un'ulteriore tappa ha incluso la visita al suggestivo Presepe Meccanico, ospitato in uno dei palazzi storici della cittadina, e agli esterni della Chiesa Madre.



L’armonia del paesaggio, nelle sue determinazioni lette attraverso la successione di Fibonacci, e il dialogo tra “ teste pensanti”, ha offerto così un’occasione di fecondo incontro tra i bisogni formativi scientifici e l’universale desiderio di conoscenza.





