Scuola
06/12/2025 11:29:00

Gli studenti del Liceo Scientifico di Marsala ad Erice per una giornata formazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/gli-studenti-del-liceo-scientifico-di-marsala-ad-erice-per-una-giornata-formazione-450.jpg

Giovedì 4 dicembre le classi quinte del Liceo Scientifico “P. Ruggieri”  di Marsala,  si sono recate ad Erice per effettuare un’uscita orientativa sul territorio, come da progettazione del Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. 


La visita ha previsto una tappa alla Fondazione “Ettore Majorana”, dove gli alunni sono stati ricevuti dal Dottore Nicola Agugliaro. Nela stessa sede  gli studenti hanno approfondito la storia dell’ente e la sua originaria vocazione interdisciplinare, finalizzata per lo più  al dialogo tra scienza e popolazioni, in un’ottica di  cooperazione internazionale. 

 

 Presso i locali della stessa gli alunni hanno potuto apprezzare anche l’applicazione della sequenza di Fibonacci alle bellezze naturali del territorio.
 

Mossi da sensibilità verso  il contesto socio culturale del territorio, gli alunni si sono distribuiti lungo  le strade e i basolati di Erice vetta, accedendo ai locali del Museo “A. Cordici” dove  hanno potuto apprezzare il patrimonio artistico-culturale locale e visionare materiali e reperti legati alla Grande Guerra.
 

Un'ulteriore tappa ha incluso la visita al suggestivo Presepe Meccanico, ospitato in uno dei palazzi storici della cittadina, e agli esterni della Chiesa Madre.
 

L’armonia del paesaggio, nelle sue determinazioni lette attraverso la successione di  Fibonacci, e il dialogo tra “ teste pensanti”,  ha offerto così un’occasione di fecondo  incontro tra i bisogni formativi scientifici e l’universale desiderio  di conoscenza.
 









