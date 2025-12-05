Sezioni
Scuola
05/12/2025 09:02:00

Il Liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala coordina  il “Next Gen Camp" di Rotterdam

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764922001-0-il-liceo-pascasino-giovanni-xxiii-di-marsala-coordina-il-next-gen-camp-di-rotterdam.jpg

Nei giorni scorsi 36 studenti italiani, a Rotterdam e Dordrecht, nell’ambito di “Scuola Futura”, hanno partecipato all’iniziativa "NEXT GEN CAMP ROTTERDAM", un laboratorio formativo di architettura, sostenuto e voluto dall’ ‘unita’ di missione Pnrr del Mim e coordinato dal Liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala, finalizzato a dare forma a un innovativo campus di apprendimento. 
 

Il progetto, realizzato grazie ai fondi del PNRR Istruzione e con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresenta la premialità della tappa veneziana realizzata in concomitanza con la Biennale. Un riconoscimento importante che ha preso forma in un laboratorio internazionale di idee e visioni. Per cinque giorni, i partecipanti – ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia – hanno lavorato fianco a fianco, accompagnati dai professionisti dello studio olandese di architettura OSSIDIANA e da tre formatori di calibro internazionale, in un’esperienza immersiva fatta di feltro colorato, ago, filo, colla, pensieri e parole. Un processo creativo che ha messo al centro l’ascolto, la collaborazione e l’innovazione.
Il risultato e’ un progetto straordinario, tanto concreto quanto visionario, che non solo segna un traguardo, ma apre una strada nuova da percorrere. 
 

I partecipanti sono stati protagonisti attivi del loro percorso, hanno osservato, sperimentato e realizzato un modello di campus formativo  che rappresenta la visione dei giovani degli spazi didattici innovativi in cui apprendere e vivere la quotidianità scolastica.









