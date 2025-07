Trapani, fumo da un tombino in via Vespri: una cicca accesa e il caldo fanno il resto

24/07/2025 14:00:00

Una colonna di fumo si è alzata questa mattina da un tombino in via Vespri, all’angolo con l’Hotel Cristal, a Trapani. Attimi di tensione e curiosità tra i passanti, ma per fortuna è finita senza conseguenze. Sul posto, allertati dal consigliere comunale Maurizio Miceli, sono arrivati subito i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme nel sottosuolo: secondo le prime ipotesi, a provocare l’incendio sarebbe stata una cicca accesa finita nei rifiuti all’interno del tombino, complice il caldo torrido di queste ore.

Una scena inaspettata, ma che i trapanesi hanno commentato come al solito: con sarcasmo. Se da un lato l’episodio poteva degenerare, dall’altro ha scatenato in rete un’ironia degna di uno sketch comico.

C’è chi ha parlato di terme sotterranee, chi ha evocato barbecue urbani e chi ha rispolverato i grandi progetti mai realizzati come la metropolitana o la cittadella dello sport. “È la porta dell’inferno”, ha scritto qualcuno, mentre altri ipotizzavano “una grigliata di scarafaggi” o “i topi che si fanno la carne arrustuta”.