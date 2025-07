Sicilia: demolita dopo 70 anni la storica antenna Rai

24/07/2025 09:14:00

È caduto un gigante. Con la demolizione della storica antenna Rai sul Colle Sant’Anna, Caltanissetta cambia per sempre il suo skyline. Alta 286 metri, costruita nel 1951, la torre trasmittente era una delle più imponenti d’Europa. Per oltre settant’anni ha irradiato il segnale radio e tv in tutta la Sicilia centrale, diventando un punto di riferimento visivo e affettivo per generazioni di nisseni.

Era nata nel dopoguerra, in un’Italia che costruiva – letteralmente – la propria voce e la propria immagine. E quell’antenna, altissima e sottile, che svettava sul colle come un ago nel cielo, rappresentava lo slancio della modernità, la connessione con il resto del Paese, l’arrivo della televisione nelle case, la radio del mezzogiorno e delle domeniche in bianco e nero.

Poi il silenzio. Da anni la struttura era in disuso, fuori dagli standard tecnologici, troppo costosa da mantenere e – secondo quanto comunicato – ormai non più sicura. La Rai ne ha disposto l’abbattimento per ragioni funzionali e di sicurezza. La scelta era inevitabile. Ma non indolore.

Per la comunità, la rimozione dell’antenna è un lutto urbano. I social si sono riempiti di foto, ricordi, commenti malinconici. “Era sempre lì, anche quando tutto cambiava attorno”, scrive un cittadino. “Era parte della nostra identità”, dice un altro. E in effetti non era solo una struttura tecnica: era un simbolo, una presenza familiare che scandiva lo sguardo, marcava l’orizzonte, faceva parte della memoria collettiva.

Con la sua scomparsa, Caltanissetta perde un pezzo del proprio patrimonio immateriale. Un simbolo silenzioso che, più di molti monumenti, raccontava una storia: quella del Novecento, dell’alfabetizzazione radiotelevisiva, delle prime trasmissioni, delle canzoni che arrivavano da Torino e da Roma, delle notti in bianco a regolare l’antenna per vedere Sanremo.

Ora il Colle Sant’Anna è più vuoto. E lo è anche il cuore di chi, a quella lunga linea d’acciaio che bucava il cielo, aveva affidato un po’ di sé.