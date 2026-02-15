Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
15/02/2026 16:00:00

Giorgio Macaddino nuovo segretario generale della UIL Fp Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/giorgio-macaddino-nuovo-segretario-generale-della-uil-fp-trapani-450.jpg

Nuova guida per la Uil Fp in provincia di Trapani. Il mazarese Giorgio Macaddino è stato eletto segretario generale al termine del primo congresso di categoria, dal titolo “Uniti nel lavoro, diamo forza a chi ogni giorno sta vicino ai cittadini”.

La nuova Uil Fp nasce dall’unificazione nazionale tra UIL FPL e UILPA, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori della sanità, degli enti locali e della pubblica amministrazione centrale. Un passaggio che, anche nel Trapanese, punta a dare maggiore peso alla contrattazione e alla tutela dei dipendenti pubblici.

 

La nuova segreteria provinciale

Insieme a Macaddino sono stati eletti nella segreteria territoriale Gioacchina Catanzaro, Giulia Di Giovanni, Carlo Asaro, Vincenzo Gerardi, Marilena Petruccelli e Donatella Fiorito.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal segretario generale Tommaso Macaddino. Sono intervenuti anche Alfonso Farruggia, segretario generale della Uilpa Sicilia, e Salvatore Sampino, segretario generale della Uil Fpl Sicilia.

Al centro del dibattito le criticità del comparto pubblico e della sanità nell’Isola, tra carenze di organico, carichi di lavoro sempre più pesanti e la necessità di investire sul capitale umano. Ribadita anche l’importanza della contrattazione territoriale per garantire condizioni dignitose e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Le priorità nel Trapanese

Nel suo intervento, Giorgio Macaddino ha indicato le linee del nuovo mandato. “Accolgo questa sfida con orgoglio e senso di responsabilità – ha dichiarato –. Il nostro territorio vive una stagione complessa: dalle carenze croniche negli ospedali, che mettono a dura prova medici e infermieri, alla necessità di valorizzare il personale degli enti locali, troppo spesso dimenticato”.

Un riferimento diretto alla situazione delle strutture sanitarie della provincia di Trapani, più volte al centro del confronto sindacale per la mancanza di personale e le difficoltà organizzative.

“La Uil Fp di Trapani continuerà a essere un presidio di legalità e dignità per ogni lavoratore – ha aggiunto –. Non faremo sconti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Saremo presenti in modo capillare in tutta la provincia per ascoltare e dare risposte concrete a chi è in prima linea ogni giorno”.

Un mandato che si apre, dunque, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sindacale nel territorio e di affrontare le criticità del pubblico impiego in una fase delicata per la sanità e per gli enti locali trapanesi.

 









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...