Giorgio Macaddino nuovo segretario generale della UIL Fp Trapani

Nuova guida per la Uil Fp in provincia di Trapani. Il mazarese Giorgio Macaddino è stato eletto segretario generale al termine del primo congresso di categoria, dal titolo “Uniti nel lavoro, diamo forza a chi ogni giorno sta vicino ai cittadini”.

La nuova Uil Fp nasce dall’unificazione nazionale tra UIL FPL e UILPA, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori della sanità, degli enti locali e della pubblica amministrazione centrale. Un passaggio che, anche nel Trapanese, punta a dare maggiore peso alla contrattazione e alla tutela dei dipendenti pubblici.

La nuova segreteria provinciale

Insieme a Macaddino sono stati eletti nella segreteria territoriale Gioacchina Catanzaro, Giulia Di Giovanni, Carlo Asaro, Vincenzo Gerardi, Marilena Petruccelli e Donatella Fiorito.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal segretario generale Tommaso Macaddino. Sono intervenuti anche Alfonso Farruggia, segretario generale della Uilpa Sicilia, e Salvatore Sampino, segretario generale della Uil Fpl Sicilia.

Al centro del dibattito le criticità del comparto pubblico e della sanità nell’Isola, tra carenze di organico, carichi di lavoro sempre più pesanti e la necessità di investire sul capitale umano. Ribadita anche l’importanza della contrattazione territoriale per garantire condizioni dignitose e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le priorità nel Trapanese

Nel suo intervento, Giorgio Macaddino ha indicato le linee del nuovo mandato. “Accolgo questa sfida con orgoglio e senso di responsabilità – ha dichiarato –. Il nostro territorio vive una stagione complessa: dalle carenze croniche negli ospedali, che mettono a dura prova medici e infermieri, alla necessità di valorizzare il personale degli enti locali, troppo spesso dimenticato”.

Un riferimento diretto alla situazione delle strutture sanitarie della provincia di Trapani, più volte al centro del confronto sindacale per la mancanza di personale e le difficoltà organizzative.

“La Uil Fp di Trapani continuerà a essere un presidio di legalità e dignità per ogni lavoratore – ha aggiunto –. Non faremo sconti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Saremo presenti in modo capillare in tutta la provincia per ascoltare e dare risposte concrete a chi è in prima linea ogni giorno”.

Un mandato che si apre, dunque, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sindacale nel territorio e di affrontare le criticità del pubblico impiego in una fase delicata per la sanità e per gli enti locali trapanesi.



