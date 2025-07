Marsala, Curatolo: "Emergenza amministrativa senza precedenti"

25/07/2025 16:00:00

“Quella in corso a Marsala è un’emergenza amministrativa senza precedenti” con queste parole Leonardo Curatolo, leader di Marsala Futura, interviene duramente sulla seduta del Consiglio comunale convocata nella giornata di mercoledì con un ordine del giorno che parla da solo: 60 punti, di cui 55 riguardano debiti fuori bilancio. Una situazione che, secondo il presidente movimento civico, “non può più essere derubricata a semplice prassi tecnica, ma rappresenta la punta dell’iceberg di un’amministrazione incapace di governare”.



“Non siamo di fronte a fatti straordinari – continua Curatolo – ma al risultato ordinario di una gestione disattenta, inefficiente, priva di programmazione. Incidenti causati da strade pericolose, contenziosi frutto di ritardi, inadempienze e superficialità. E tutto questo si traduce in milioni di euro sottratti ai servizi per i cittadini.”

Marsala Futura lancia l’allarme e chiede un cambio di passo immediato: “Ci vuole un audit indipendente sulle cause di questi debiti, un piano concreto di prevenzione e manutenzione urbana, e trasparenza totale su come vengono generati e affrontati questi contenziosi. Non si può continuare a governare nell’inerzia, scaricando sul Consiglio e sui cittadini il peso di una macchina amministrativa allo sbando.”

“Il sindaco e la sua giunta devono assumersi la responsabilità politica di quanto sta accadendo. Non basta approvare le ratifiche, serve una visione nuova per evitare che Marsala continui ad affondare in un mare di emergenze create dall’incapacità di chi dovrebbe prevenirle.”