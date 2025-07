Marsala, la denuncia: “Pista ciclabile dello Stagnone pericolosa e nel degrado"

26/07/2025 17:29:00

Una denuncia accorata, inviata alla nostra redazione in forma anonima, accende i riflettori sulla situazione di abbandono e pericolo lungo il lungomare dello Stagnone di Marsala, in particolare sulla pista ciclabile che collega le Saline Ettore e Infersa con l’Imbarcadero storico. Una zona che dovrebbe essere fiore all’occhiello della città, ma che si presenta invece, in molti tratti, come un percorso ad ostacoli.

Non è la prima volta che ci arrivano queste segnalazioni.

“La pista è impraticabile, soprattutto per chi la percorre con bambini piccoli”, si legge nella segnalazione. “La strada è dissestata, invasa dalla vegetazione. Le canne crescono così tanto da spingere ciclisti e pedoni sulla carreggiata, con evidenti rischi per la sicurezza. Le auto sfrecciano a velocità sostenuta e, nonostante i divieti, ci sono motorini e bici elettriche che percorrono la pista anche a 50 km/h. Alcuni mezzi addirittura la percorrono contromano o vi parcheggiano sopra”.

La pista ciclabile, quindi, da spazio sicuro e pensato per la mobilità dolce, si è trasformata in una trappola pericolosa. “Noi la usiamo almeno quattro volte alla settimana – racconta la lettrice – con tre bambini piccoli. Ogni volta è un’impresa. Il divisorio è distrutto in tantissimi punti, i pezzi buttati sotto le siepi, le piante invadono la corsia, c’è spazzatura ovunque. È vergognoso”.

Ma non è solo una questione di decoro. È un tema di sicurezza e di immagine. “Abbiamo una casa vacanze, i nostri clienti ci chiedono sempre come sia possibile tutto questo degrado in un luogo così bello. Non sappiamo più cosa rispondere. La città avrebbe un patrimonio straordinario, ma non lo valorizza. Altri paesi, con un decimo delle bellezze di Marsala, riescono a fare molto meglio”.

La segnalazione si conclude con un appello: “Abbiamo chiesto più volte l’intervento della polizia municipale per rimuovere un veicolo abbandonato da due anni, senza esito. Ci rimandano sempre alla settimana dopo. Intanto, ogni giorno abbiamo paura che possa succedere qualcosa di grave, soprattutto ai bambini. Speriamo che questa denuncia serva a smuovere qualcosa. L’amministrazione è assente”.

La zona dello Stagnone è uno dei luoghi più suggestivi e fotografati della Sicilia. Ma, come spesso accade, la bellezza non basta se non è accompagnata da cura, manutenzione e attenzione alle esigenze di chi quei luoghi li vive ogni giorno.