Auto in fiamme a Castelvetrano, coinvolti due veicoli in viale Roma

26/07/2025 17:06:00

Paura questa mattina a Castelvetrano, in viale Roma, dove due auto sono state avvolte dalle fiamme in un incendio improvviso che ha coinvolto una Lancia Ypsilon e una Ford Fiesta. Lo riferisce il sito CastelvetranoSelinunte.it, che ha documentato l’accaduto con immagini (come quella che riportiamo in questo articolo) e video: qui il link all'articolo.

Secondo quanto riportato, a originare il rogo sarebbe stato un guasto nel vano motore della Ypsilon, in transito lungo la strada. Il conducente, accortosi del problema, è riuscito fortunatamente ad abbandonare il mezzo prima che prendesse fuoco. Le fiamme si sono poi propagate all’auto parcheggiata accanto, una Ford Fiesta, coinvolgendo anche l’arredo urbano: due palme e l’insegna della vicina farmacia sono rimaste danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano per domare le fiamme, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Municipale.

Nel pomeriggio, un altro episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi: uno scontro tra una moto Kawasaki 125 e una Mercedes Classe A si è verificato sulla Statale 115, all’altezza dell’arco della Principessa, a Marinella di Selinunte. Lo riporta Castelvetrano News.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto – condotta da una donna – stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale, mentre la moto, guidata da un ragazzo di 16 anni, era in fase di sorpasso. L’impatto è stato inevitabile, ma per fortuna, grazie alla bassa velocità, il giovane ha riportato solo ferite lievi.