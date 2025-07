Mazara, niente auto nel lungomare Mazzini tutte le domeniche sera dal 27 luglio

26/07/2025 10:52:00

Dalla prossima domenica, 27 luglio, fino al prossimo 31 agosto, nelle sole serate di domenica viene istituita un'isola pedonale nel lungomare Mazzini/Hopps nel tratto dal piazzale Quinci alla via IV Aprile con interdizione temporanea del traffico veicolare.

Lo ha disposto su direttiva dell'amministrazione comunale il Comando di Pm con ordinanza n. 147/2025.

In particolare, in via sperimentale per il periodo dal 27 luglio al 31 agosto 2025, nelle serate di Domenica di ogni settimana.

Istituzione del divieto di circolazione nel Lungomare Mazzini/Hopps, nel tratto compreso tra il Piazzale G. B. Qunici e la Via IV Aprile, dalle ore 20:00 della domenica alle ore 01:00 dei giorni successivi,

DIVIETO DI TRANSITO nella Via SS.Salvatore, (tratto compreso fra la Via Conte Ruggero e il Lungomare Mazzini), nella Via Filippo Castelli e nella Via Mario Rapisardi, nei tratti che vanno dalla Via Antonino Castiglione al Lungomare Giuseppe Mazzini.

DIVIETO DI FERMATA, ambo i lati nel lungomare Giuseppe Mazzini, Lungomare Giacomo Hopps, nel tratto compreso tra il Piazzale G.B.Quinci e la Via IV Aprile dalle ore 19:00 della domenica alle ore 01:00 del giorno successivo.

DIREZIONE OBBLIGATORIA diritto verso la via N. Tortorici ai veicoli provenienti dalla Via Conte Ruggero. Consentire ai veicoli provenienti dalla Via Molo Comandante Caito, di accedere al Parcheggio di Piazzale G. B. Quinci.