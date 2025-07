I treni in provincia di Trapani. La settimana da incubo di una pendolare

Sicilia Express, in vendita i biglietti del treno speciale per chi rientra per l'estate

Partirà da Torino il 30 luglio il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord anche in occasione delle vacanze...