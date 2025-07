Trapani, in Coppa c'è il Picerno: possibile derby al terzo turno

27/07/2025 10:28:00

Sarà il Picerno la prima avversaria del Trapani nella nuova stagione. I granata faranno il loro esordio domenica 17 agosto alle 18 in trasferta per il primo turno di Coppa Italia in una gara a turno unico ed eliminazione diretta.

Il sorteggio del primo turno è stato effettuato dividendo le società in 4 differenti gruppi tenendo in considerazione i criteri di vicinanza geografica e per i granata il sorteggio ha riservato i lucani con prima partita in trasferta.

In caso di qualificazione al secondo turno, il Trapani tornerebbe in campo tra martedì 29 e giovedì 30 ottobre per sfidare la vincente del confronto tutto campano tra Salernitana e Sorrento.

Già delineato, poi, anche l'eventuale ottavo di finale, perché proseguendo nella manifestazione, i granata scenderebbero in campo tra martedì 25 e giovedì 27 novembre. E l'avversario sarebbe una tra la vincitrice del confronto tra Crotone e Catania e la qualificata dell'altra sfida che opporrà il Foggia al Siracusa.