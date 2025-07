Movida estiva, il Sindaco di Mazara firma una nuova ordinanza

27/07/2025 12:33:00



Il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 39 del 24 luglio 2025, provvedimento contingibile e urgente volto a garantire la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità del centro storico e delle zone interessate dalla cosiddetta movida notturna.



L’ordinanza sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025 e introduce una serie di regole per la diffusione musicale e la vendita di bevande alcoliche, in risposta alle numerose segnalazioni dei residenti e alle esigenze di tutela della quiete pubblica, specie nei periodi di maggiore afflusso turistico.



Principali disposizioni dell’ordinanza:



Divieto di vendita e somministrazione di alcolici in luogo pubblico dalle ore 24:00 alle 06:00 e di bevande in vetro o lattina dalle ore 22:00 alle 06:00, ad eccezione dei consumi all’interno dei locali autorizzati;



Limitazioni agli orari di emissioni sonore: la musica nei pubblici esercizi dovrà cessare alle ore 24:00 dalla domenica al giovedì e alle ore 01:30 il venerdì e sabato. Nella settimana di Ferragosto è consentita fino alle 01:30;



Divieto assoluto di diffusione sonora in tutta la città tra le 24:00 e le 07:00 (dom-giov) e tra le 01:30 e le 07:00 (ven-sab), oltre che nella fascia 14:00–16:00 di ogni giorno;



Attività musicale consentita solo come sottofondo accessorio, e non come intrattenimento principale, per bar e ristoranti;



Obbligo per tutti gli esercenti di presentare la documentazione fonometrica a norma della legge sull’inquinamento acustico (L. 447/1995);



Sanzioni progressive: alla terza violazione è prevista la revoca annuale della concessione per l’occupazione di suolo pubblico.



«Mazara del Vallo è una città viva e attrattiva, ma questo non può tradursi in degrado o disturbo per chi la abita tutto l’anno – dichiara il Sindaco Salvatore Quinci –. Non si tratta di reprimere la voglia di svago, ma di garantire regole chiare per una convivenza civile e rispettosa. È un atto di responsabilità verso tutti: esercenti, turisti, giovani e residenti».



Le istanze di autorizzazione per le manifestazioni ed eventi con diffusione di musica dovranno pervenire al SUAP della Città di Mazara del Vallo con le seguenti modalità: a) A mezzo pec “suap@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it” entro e non oltre le ore 11,00 del quarto giorno antecedente la manifestazione o l’evento con diffusione di musica o l’ utilizzo di strumenti musicali;

b) Tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione.

L’ordinanza è stata trasmessa alle autorità competenti: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e sarà oggetto di controlli serrati da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine.



Per ulteriori particolari consultare l'Ordinanza