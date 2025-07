Incidente a Marsala. Scontro auto-scooter. Ferito un carabiniere

27/07/2025 13:33:00

Un incidente stradale che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Marsala, lungo la strada provinciale per Trapani, all’altezza di contrada Ettore Infersa.

Qui, un carabiniere fuori dal servizio si è visto improvvisamente tagliare la strada da un’auto mentre sul suo vespino procedeva verso San Leonardo. L’impatto con un’auto guidata da un turista di un Paese del nord Europa è stato inevitabile. Il carabiniere è stato sbalzato sull’asfalto e le sue condizioni sono attualmente al vaglio dei sanitari. Per sua fortuna indossava il casco e procedeva a velocità non elevata.

Da una prima ricostruzione, il turista nordeuropeo, che procedeva in direzione di Marsala, ad un certo punto, ha deciso di fare inversione di marcia, non facendo caso a chi arrivava dalla direzione opposta. Con l’auto presa a noleggio, sarebbe prima leggermente uscito di strada alla sua destra e poi avrebbe tentato la svolta ad U, ma proprio in quel momento arriva il carabiniere alla guida della sua vespa. Il militare era in compagnia di un suo collega che lo seguiva a breve distanza con il suo vespone e che è riuscito ad evitare l’impatto. Avvertiti i colleghi della stazione di San Filippo, il militare ferito, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, è stato spostato poco fuori la carreggiata stradale. Non ha perso i sensi, ma era visibilmente dolorante per la botta subita prima nell’impatto con l’auto e poi per la caduta sull’asfalto.