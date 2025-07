Marsala, una buca pericolosa davanti al Tribunale: “Segnalata da giorni, ma ..."

27/07/2025 17:13:00

Una buca pericolosa si apre da giorni sull’asfalto proprio davanti all’ingresso del Tribunale di Marsala, in Corso Gramsci. A segnalarla è un lettore di Tp24, Gianfranco, che racconta: “La settimana scorsa l’ho segnalata telefonicamente ai vigili urbani, ma non è successo niente. Nessuno è intervenuto”.

La buca si trova in un punto particolarmente trafficato, a ridosso dell’ingresso del palazzo di giustizia, e rappresenta un rischio concreto per ciclisti e motociclisti: "Penso che se ci finisce dentro una bici o una moto qualcuno può farsi male”.

Una situazione che, come spesso accade, mette in evidenza la lentezza degli interventi e la poca attenzione alla manutenzione ordinaria delle strade cittadine. In questo caso, però, la segnalazione non arriva da una zona periferica, ma dal cuore istituzionale della città. Eppure tutto tace.

