28 Luglio: accordo sui dazi, la fame a Gaza, Siria al voto, 40 vittime in una chiesa

28/07/2025 07:40:00

E' il 28 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha ricevuto Ursula von der Leyen nel suo golf club in Scozia e hanno raggiunto un accordo commerciale: le merci europee saranno sottoposte a un dazio del 15 per cento, aerei civili e alcuni microchip avranno un dazio zero. Ancora «non è stato deciso nulla» per vino, alcolici e superalcolici. I dazi su alluminio e acciaio rimangono al 50 per cento. In più, l’Europa dovrà comprare dall’America gas, armi e automobili (a Bruxelles c’è chi descrive l’accordo come una capitolazione)



• A Gaza la popolazione è stremata dalla fame. Ieri l’esercito ha permesso a camion della Mezzaluna Rossa di entrare per distribuire cibo, alcuni aerei hanno paracadutato scorte di viveri

• I leader di Thailandia e Cambogia si incontreranno oggi, in Malesia, per colloqui finalizzati a un cessate il fuoco

• La nuova Siria guidata dall’ex jihadista Ahmed al-Sharaa, l’ex Abu al-Jolani, andrà al voto a settembre per le prime elezioni parlamentari dalla caduta del dittatore Bashar al-Assad

• Oltre 40 persone sono state uccise dall’Isis in una chiesa del Congo

• Salvini non vuole una lista Zaia, Conte sogna il modo di tornare a Palazzo Chigi

• Un uomo di 82 anni è entrato contromano sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero. Ha guidato per sette chilometri prima di scontrarsi frontalmente con un suv. Lui e tre passeggeri del suv sono morti



• In uno stabilimento balneare di Sabaudia un cameriere è morto soffocato da un boccone di mozzarella

• Nel Baden-Württemberg, in Germania, un treno regionale ha perso due vagoni che sono deragliati. Ci sono almeno tre morti e una cinquantina di feriti

• La Commissione europea probabilmente non aprirà una procedura contro la Germania per il crescente disavanzo di bilancio. In deroga al Patto di stabilità, cui Berlino ricorrerà in virtù del significativo incremento della spesa per la difesa. Il deficit tedesco è destinato a salire sensibilmente nei prossimi anni

• Viktor Orbán ha detto che non approverà il nuovo bilancio settennale dell’Unione se Bruxelles non sbloccherà i fondi sospesi per violazione dello stato di diritto

• La Grecia ha chiesto all’Ue aiuto per tenere sotto controllo cinque grandi incendi boschivi attivi sul suo territorio

• Una squadra di specialisti americani è diretta verso una remota isola deserta dell’Oceano Pacifico dove si troverebbe il Lockheed Electra 10E, l’aereo dell’aviatrice Amelia Earhart

• Diego Da Silva ha vinto il premio Viareggio-Rèpaci per la narrativa con il romanzo I titoli di coda di una vita insieme (Einaudi)

• All’interno del numero di agosto di Vogue America c’è una pubblicità con una modella creata con l’Ai

• Autogrill ha inaugurato il primo Fido Park nell’area di servizio Villoresi Est

• Sono morti la metereologa Claudia Adamo (51), l’artista e giornalista Maud Ceriotti Giaccari (86) e l’’architetto Luigi Ulivieri (73)



Titoli

Corriere della Sera: Accordo Usa-Europa: dazi al 15%

la Repubblica: Dazi, l’accordo Usa-Ue al 15%

La Stampa: Dazi, l’Europa si piega a Trump

Il Sole 24 Ore: Intesa von der Leyen-Trump: dazi al 15% / Maxi investimenti della Ue negli Usa

Il Messaggero: Accordo Ue-Usa: dazi al 15%

Il Giornale: Dazi, evitato il disastro

Qn: Pax scozzese / Dazi al 15%

Il Fatto: Dazi, la resa di Ursula a Trump: 15% e 750 miliardi di armi e gas

Leggo: Accordo Usa-Ue: dazi al 15%

Libero: Saluti e dazi

La Verità: A Milano i furbacchioni del mattone / mettono le mani pure sulle Olimpiadi

Il Mattino: Dazi al 15 % per l’Europa

il Quotidiano del Sud: Africa, dove tornerà il futuro

Domani: Trump vince la guerra dei dazi / L’Ue accetta l’accordo al 15%