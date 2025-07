Al via il Servizio di trasporto pubblico estivo a Mazara

28/07/2025 10:13:00

L'amministrazione comunale di Mazara ha affidato all'Autoservizi Siberiana il servizio di trasporto pubblico estivo fino a tutto il mese di agosto che consentirà di raggiungere le località balneari di Tonnarella, San Vito e Bocca Arena ma anche le zone periferiche di Mazara Due e Borgata Costiera.





Si utilizzano tre minibus elettrici comunali ed uno della stessa Autoservizi Siberiana destinato alla sola tratta Mazara Due Costiera.



L'espletamento del servizio avviene nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 e dalle ore 19:00 mediante n. 3 linee denominate A, B e C.



Percorso della Linea A Piazzale Quinci - Tonnarella: Capolinea Piazzale G. B. Quinci, Via San Giovanni, Via Marina, Via Molo Caito, Via Gian Giacomo Adria, Via S, M. di Gesù, Via Rimini, Via San Pietro, Via Tiziano Vecellio, Lungomare Fata Morgana, Via del Mare, Via America, Stadio Comunale, Via Pier Santi Mattarella, Via Gian Giacomo Adria, Via Molo Comandante Caito, Piazzale Giovan Battista Quinci Capolinea.

Percorso Linea B Piazzale Quinci – Bocca Arena: : Capolinea Piazzale G. B. Quinci, Lungomare Giuseppe Mazzini, Lungomare Giacomo Hopps, Lungomare San Vito, Ponte sul Delia, Strada Provinciale SP38, Via Grosseto, Via Napoli, Via California, Strada Provinciale SP38, Ponte sul Delia, Lungomare San Vito, Lungomare Giacomo Hopps, Lungomare Giuseppe Mazzini, Piazzale Giovan Battista Quinci Capolinea.



Percorso Linea C Piazzale Quinci – Mazara 2 Borgata Costiera: : Capolinea Piazzale G. B. Quinci, Via San Giovanni, Via Marina, Via Molo Caito, Via Gian Giacomo Adria, Corso Vittorio Veneto, Piazza Matteotti, Viale 7 giugno 1981, Località Borgata Costiera, Piazza Popolo, Viale 7 giugno 1981, Via Salemi, Corso Vittorio Veneto, Via G. G. Adria, Via Molo Comandante Caito, Piazzale G. B. Quinci.



Il servizio per l'utenza è gratuito. L'investimento complessivo è di circa 51mila euro. L'affidamento è avvenuto con determinazione dirigenziale n. 1396 di ieri dopo che due procedure di affidamento aperte erano andate deserte.