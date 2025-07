Tragedia in autostrada, camion precipita da un viadotto: muore un operaio di Marsala

28/07/2025 21:33:00

Un tragico incidente si è verificato oggi sulla A19 Palermo-Catania, all’altezza del viadotto Gurgazzi, nei pressi dello svincolo di Enna. Un camion è precipitato da un’altezza di circa 12 metri finendo nella vallata sottostante e prendendo fuoco. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo, un operaio di 66 anni originario di Marsala, padre di tre figli, che lavorava per una ditta specializzata in ponteggi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo pesante per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’impatto con il guardrail, il camion ha preso fuoco e si è ribaltato nella scarpata. L’incendio si è rapidamente propagato, raggiungendo anche la strada statale 192 “Valle del Dittaino”, che è stata chiusa al traffico in direzione Calderai.

Traffico paralizzato e pericolo incendi

L’autostrada A19 è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza dello svincolo di Enna, mentre a Enna bassa il traffico risulta paralizzato. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale e la polizia stradale per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni sono rese particolarmente complesse dalle alte temperature e dal rischio di ulteriori incendi nella zona boschiva circostante.

Poco dopo, un altro episodio ha complicato ulteriormente la situazione: un secondo Tir ha preso fuoco sulla statale 192, poco prima dello svincolo di Dittaino. Le fiamme hanno minacciato un impianto di stoccaggio di rifiuti, generando una densa nube di fumo acre. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile del Comune di Enna.