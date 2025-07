Studente dell'Alberghiero di Erice alla Summer Week di Alma

28/07/2025 22:00:00

Dennys Sarzana, studente della 4^ B dell’Istituto Superiore “Florio” di Erice ha partecipato dal 20 al 25 luglio alla Summer Week dell'Alma - il più autorevole centro per l'alta formazione in Cucina e nell'Ospitalità italiana a livello internazionale - che si è tenuta alla Reggia di Colorno.



L'opportunità è nata dal rapporto di collaborazione costruito negli anni dall'Istituto “Florio” con Alma, che apre le porte ogni anno agli studenti della scuola ericina guidata dalla Dirigente Scolastica Pina Mandina, per proporre una settimana di alta formazione nel settore dell'enogastronomia.

“Partecipare alle giornate di formazione ad ALMA è stata per me un’esperienza altamente formativa e stimolante – dice Dennys Sarzana -. Durante i cinque giorni trascorsi nella prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana ho avuto l’opportunità di confrontarmi con docenti di altissimo livello e di approfondire tecniche culinarie avanzate in un ambiente professionale e all’avanguardia. È stata un'occasione unica per arricchire le mie competenze pratiche e teoriche, entrare in contatto con la cultura dell’eccellenza gastronomica italiana e comprendere meglio le reali dinamiche del mondo della ristorazione di alto profilo. Questa esperienza ha rappresentato non solo un’opportunità di crescita professionale – aggiunge - ma anche un grande stimolo personale, che mi ha motivato a proseguire con ancora più determinazione il mio percorso formativo nel settore enogastronomico. Ringrazio il mio Istituto Alberghiero e la Dirigenza per avermi dato questa possibilità, che considero un tassello importante per il mio futuro”.



Tra gli obiettivi della scuola c’è la costruzione di reti e collaborazioni per la progettazione di percorsi orientanti nell'ambito dell'alta formazione come quello con ALMA, della specializzazione di settore con gli ITS e dell'Università. “In questa direzione – dice la preside, Pina Mandina, soddisfatta dell’esperienza di Dennys Sarzana – il nostro Istituto lavora da anni perché crede fortemente nella professionalità e nella valorizzazione della cultura enogastronomica quale volano del territorio”.