 Gibellina piange Francesco Leone, storico dirigente dell’Unione Coltivatori Italiani

28/07/2025 10:05:00

Gibellina è in lutto per la scomparsa di Francesco Leone, 89 anni, vicepresidente nazionale dell’Unione Coltivatori Italiani (UCI) e figura di spicco del movimento socialista siciliano. Leone, affettuosamente conosciuto come “Ciccio”, è stato per decenni un punto di riferimento per il mondo agricolo e per la comunità di Gibellina.

L’UCI, in una nota, lo ricorda come «un dirigente instancabile, che ha dedicato la propria vita alla difesa dei diritti dei coltivatori e allo sviluppo del settore agricolo». Leone ha incarnato valori di integrità e responsabilità, promuovendo una visione etica e sociale del fare sindacato.

Il funerale si terrà martedì 29 luglio 2025 alle ore 16:00 nella Chiesa Madre di Gibellina, con camera ardente allestita in via F. Aprile 61.

Anche il mondo politico esprime cordoglio. «Addio Ciccio – scrive Nino Oddo – a suo figlio Domenico, al fratello Riccardo e a tutta la comunità dell’UCI, il cordoglio dei socialisti. Francesco Leone è stato un compagno di lotta e di ideali, un uomo che ha saputo unire passione politica e impegno sociale».