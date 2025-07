Trapani: la rincorsa parte da Casarano, ultima con il Siracusa

29/07/2025 08:44:00

Da Casarano. La rincorsa del Trapani, che quest'anno comincerà il campionato di serie C con una penalizzazione di 8 punti, parte dalla Puglia e da Casarano, mentre la stagione terminerà con il derby con il Siracusa.

Dopo la Coppa Italia, è stato stilato anche il calendario della serie C e, adesso, per l'avvio della nuova stagione è davvero partito il conto alla rovescia con i granata che, sia nella Coppa sia in campionato, esordiranno in trasferta.

La prima di campionato è in programma il 24 agosto e il Trapani di Aronica debutterà sul campo del Casarano, formazione neopromossa che ritorna in serie C dopo 25 anni e che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. La settimana successiva, il 31 agosto, invece, la prima in casa sarà contro il Latina, quindi, due sfide alle campane, prima il Sorrento in trasferta e poi in casa contro la Casertana, la formazione che qualche mese addietro, vincendo all'ultima giornata al Provinciale, non permise ai granata di approdare ai playoff.

Il primo derby è alla sesta giornata, il 24 settembre, al Provinciale contro il Catania, nel primo turno infrasettimanale della stagione, mentre la sfida inedita contro l'Atalanta Under 23, inserita quest'anno nel girone C della serie C, sarà alla decima giornata, il 19 ottobre.

Il primo doppio turno casalingo consecutivo sarà alla quindicesima e alla sedicesima giornata, il 23 e il 30 novembre, rispettivamente contro Foggia e Monopoli, con i primi che hanno seri problemi nell'allestimento della rosa per la stagione ormai alle porte.

Il girone di andata si chiude il 21 dicembre con la sfida al "De Simone" di Siracusa nel nuovo derby con gli aretusei che, poi, termineranno la stagione al Provinciale il 26 aprile, giornata nella quale la stagione regolare chiuderà i battenti per dare poi spazio ai playoff.

Il girone di ritorno, invece, prenderà il via con il nuovo anno, il 4 gennaio assicurando, così, due settimane di pausa alle squadre in concomitanza con le festività natalizie e di fine anno.

Il Trapani si presenta a questa stagione con rinnovate ambizioni. La squadra è stata radicalmente stravolta rispetto a quella della passata stagione e non si fa mistero di ambire al vertice della classifica nonostante gli otto punti di penalizzazione per via della vicenda legata ai crediti d'imposta. . Con la società che, comunque, vuole provare ancora un ultima volta con la giustizia per arrivare quantomeno ad una riduzione della penalizzazione.