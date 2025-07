Ladispoli, il misterioso coccodrillo (giocattolo). E quel precedente... a Trapani

29/07/2025 11:21:00

Un coccodrillo in libertà tra le acque di Ladispoli. O almeno, così pareva. Per qualche ora, la notizia ha fatto il giro della città (e del web): qualcuno avrebbe avvistato un alligatore nel fiume Sanguinara. Immediate le reazioni: allarme, paura, interventi delle forze dell’ordine, e perfino una nota del Comune. Ma il finale della storia è, per fortuna, da commedia: il coccodrillo non c’era. O meglio: c’era, ma era un gonfiabile.

Sì, un innocuo giocattolo, lungo meno di un metro, gettato in acqua per scherzo – così ipotizzano ora gli inquirenti – e scambiato per un vero rettile. Le immagini che circolavano sul web in effetti lasciavano più di un dubbio, e quando il “rettile” è stato recuperato, la verità è emersa: nessun predatore tropicale si aggirava per Ladispoli.

Una storia che – tra un sorriso e un sospiro di sollievo – ha riportato alla memoria un episodio molto simile avvenuto in Sicilia, a Trapani, nel 2017. Anche lì, un coccodrillo “avvistato” in città, in via Sammartano, aveva mandato nel panico i residenti. Le foto erano circolate ovunque, tra appelli indignati (“Denunciamo chi lo tiene in casa!”) e richieste di aiuto per “salvare” la città da un animale pericoloso, con tanto di articoli di giornale.

Ma anche in quel caso, la verità era molto più prosaica: il coccodrillo non solo era finto, ma addirittura impagliato. Qualcuno lo aveva piazzato in strada per gioco, e ci erano cascati in tanti.

Morale? I coccodrilli, almeno in Italia, continuano a popolare più l’immaginazione – e i social – che i corsi d’acqua. Ma ogni tanto, uno gonfiabile o impagliato può tornare a galla, e ricordarci che la realtà è spesso molto meno pericolosa (ma molto più divertente) di quanto sembri.