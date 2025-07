Distretto sanitario Marsala, conferenza sul nuovo Piano di zona. Come partecipare

29/07/2025 22:36:00

Il Distretto Socio-Sanitario 52 Marsala-Petrosino ha convocato per martedì 5 agosto 2025, alle ore 10.00, in modalità a distanza, la conferenza di servizi distrettuale per la presentazione del Piano di Zona 2022/2024 e del relativo Bilancio di Distretto.

L’incontro si svolge in attuazione della Legge Quadro 328/2000 per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, seguendo le linee guida regionali e il nuovo indice ragionato per la redazione dei Piani di Zona approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

La conferenza rappresenta un passaggio fondamentale per la programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari destinati al territorio di Marsala e Petrosino.



Tutti gli interessati possono partecipare collegandosi al link :

https://meet.google.com/qeu-wmcs-zig