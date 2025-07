Musei in rete, Alcamo comune pilota

29/07/2025 16:08:00

Presentato, la scorsa settimana, presso la sala stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana il Progetto Musei in Rete – MIR a cura della Fondazione MeNO, Memorie e Nuove Opere di Roberto Albergoni, finanziato dall’Università La Sapienza di Roma con i fondi del PNRR (NextGenerationEU Programma di ricerca del Partenariato Esteso CHANGES) per implementare la rete dei Musei Comunali ideata da Anci Sicilia.





Sono circa 200 i musei beneficiari degli interventi a sostegno della Rete cui partecipano anche alcuni partner privati: Qmedia, agenzia di comunicazione, Ecubing società specializzata nello sviluppo di design digitali innovativi, Essence of Sicily che opera nella creazione di itinerari di viaggio su misura e turismo esperienziale; e sono sei i comuni pilota individuati che saranno valorizzati all’interno della piattaforma Rete dei Musei, Alcamo, Mirto, Caltabellotta, Geraci Siculo, Vizzini, Santo Stefano di Camastra. Infine, altro partner, il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo per la ricerca universitaria applicata al tangible heritage.





“Siamo particolarmente contenti di essere con il MACA (Museo di Arte Contemporanea) fra i comuni pilota del Progetto Musei in Rete – MIR - dichiara il sindaco Domenico Surdi – un progetto collegato alla rete dei Musei Comunali ideata da Anci Sicilia, cui avevamo aderito nei mesi scorsi, grazie al “Museo degli Strumenti Musicali Multietnici”.

La Rete dei Musei è la prima in Italia, su scala regionale – continua Surdi – e permetterà sia di promuovere il patrimonio culturale nel suo complesso che di valorizzare i singoli musei, infatti durante i sopralluoghi e gli incontri tenuti fra i partner e le amministrazioni sono stati individuati i punti di forza affinché ogni territorio abbia una strategia di intervento, sia dal punto di vista della comunicazione che gestionale.

Quando penso alla nostra realtà museale del Maca – conclude Surdi - vedo uno spazio aperto capace di valorizzare l’identità territoriale guardando al passato, ma pensando al futuro; impariamo a raccontare la nostra storia, coinvolgendo gli attori locali, per far sentire il turista parte del territorio”.





In autunno saranno rese pubbliche le azioni che il Progetto MIR realizzerà per i 6 comuni selezionati, a partire dalla creazione di materiali multimediali, ideazione di percorsi culturali e pacchetti turistici esperienziali per giungere agli aspetti gestionali, prospettando soluzioni di governance e azioni di formazione per i 6 musei campione.