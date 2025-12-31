Successo di visitatori a Custonaci per il Presepe Vivente alla Grotta Mangiapane

31/12/2025 18:30:00

Migliaia di visitatori hanno già raggiunto Custonaci per uno degli appuntamenti natalizi più suggestivi della Sicilia. Dopo la grande partecipazione di pubblico registrata nelle prime quattro giornate, dal 3 al 6 gennaio 2026 torna il Presepe Vivente di Custonaci, conosciuto come il Presepe di Sicilia, allestito nella spettacolare Grotta Mangiapane, a pochi passi dal borgo marinaro di Baia Cornino.

L’antica grotta naturale, abitata sin dal Paleolitico, si trasforma ogni anno in un vero e proprio teatro a cielo aperto, dove prende vita una intensa rievocazione storica della Natività, capace di fondere fede, tradizione e cultura popolare.

Oltre centocinquanta figuranti in costume d’epoca animano il villaggio contadino ricostruito all’interno della grotta, dando vita a scene di vita quotidiana del passato: antichi mestieri, botteghe artigiane, animali da fattoria e suggestive ambientazioni rurali. Ogni dettaglio è curato con grande attenzione dall’Associazione Museo Vivente, che accompagna i visitatori in un autentico viaggio nel tempo e nelle tradizioni del Natale siciliano.

Il Presepe Vivente di Custonaci si conferma così un evento capace di emozionare grandi e piccoli, unendo spiritualità, identità locale e spettacolo immersivo, e valorizzando uno dei siti naturalistici e culturali più affascinanti del territorio trapanese.



