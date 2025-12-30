“Le Vibrazioni” in concerto a Marsala il 2 gennaio in Piazza della Vittoria

30/12/2025 20:00:00

Cambio di location per il concerto de Le Vibrazioni in programma a Marsala il prossimo 2 gennaio, alle ore 21:00. L’evento non si terrà più in Piazza della Repubblica, ma sarà spostato nella più ampia Piazza della Vittoria, conosciuta anche come Porta Nuova.

La decisione è legata alle attese presenze. Piazza della Repubblica potrebbe risultare insufficiente. Da qui la scelta condivisa con gli organizzatori di puntare su un’area più capiente, anche alla luce della prevista partecipazione di fan club e appassionati provenienti da fuori provincia. Lo spostamento consentirà un accesso più agevole e maggiori condizioni di sicurezza, considerando che l’ingresso al concerto sarà gratuito.

Su Tp24, ieri, abbiamo scritto dei costi di questo evento, con l'articolo “Il concerto da 60 mila euro e la corsa alla spesa del sindaco Massimo Grillo”, il live de Le Vibrazioni, infatti, avrà un costo complessivo di 60 mila euro IVA inclusa per le casse comunali.

La spesa è stata approvata dalla Giunta comunale il 22 dicembre 2025, accogliendo la proposta della società Agave Srl, incaricata dell’organizzazione. Una cifra che ha sollevato non poche polemiche politiche e interrogativi sull’opportunità dell’investimento, soprattutto in vista delle elezioni amministrative di maggio e di una possibile ricandidatura del sindaco Massimo Grillo.



