Marsala in lutto per la morte di Gaspare Antonino Lombardo

È Gaspare Antonino Lombardo la vittima del tragico incidente avvenuto ieri mattina sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Enna. L’uomo, un autotrasportatore di Marsala, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, quando il suo tir è precipitato giù dal viadotto Gurgazzi, compiendo un volo di circa 40 metri.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo è uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. Non si esclude che l’autista possa essere stato colto da un malore. Dopo l’impatto violentissimo con il suolo, il mezzo pesante ha preso fuoco, esplodendo tra le fiamme. Per Gaspare Antonino Lombardo, poco più che cinquantenne, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo, vani i tentativi dei soccorsi giunti sul posto in pochi minuti.

La notizia ha scosso profondamente la comunità marsalese. Lombardo era conosciuto e stimato: lascia la moglie Giovanna e due figli. Lavorava per una ditta di ponteggi e si trovava in viaggio per lavoro.

L’incidente ha provocato anche pesanti disagi alla viabilità: l’autostrada A19 è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza dello svincolo di Enna, così come la strada statale 192 “Valle del Dittaino”. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, rese particolarmente complesse dalla propagazione delle fiamme, sono durate ore, impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della polizia stradale.