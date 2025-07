"Marsala? Una discarica a cielo aperto". Lo sfogo di un turista che ama la città, ma...

29/07/2025 19:44:00

«Come faccio a dire sui social o agli amici di andare in vacanza a Marsala?». È la domanda amara e retorica che ci ha rivolto Jacopo M., turista affezionato che da sette anni frequenta il territorio e che ha voluto condividere con la redazione di Tp24 un messaggio schietto e accorato, che chiama in causa tutti: cittadini, amministratori, turisti.

Jacopo ha letto uno dei nostri articoli sul calo del turismo a Trapani e provincia. E ha voluto aggiungere il suo punto di vista: non si tratta solo dei cantieri che bloccano strade e scoraggiano le prenotazioni. C'è, soprattutto, una città sporca, trascurata, che allontana chi arriva con aspettative ben diverse.

«Marsala, tolto il centro, è una discarica a cielo aperto», scrive. «Non ci sono controlli, si vede gente buttare rifiuti dai finestrini, parcheggi dei supermercati pieni di buste di spazzatura, soprattutto dove c'è il bingo. E poi le campagne, i margini delle strade, i campi pieni di pattume…».

Jacopo non si limita a una lamentela estemporanea. Al contrario, rivendica il suo amore per il territorio, tanto da aver scelto di tornare ogni estate da ormai sette anni. E proprio per questo resta “basito” da un degrado che percepisce in costante crescita: «È stato un crescendo esponenziale di negatività», osserva, sottolineando il senso di abbandono e incuria che sembra ormai strutturale.

Non si salva nemmeno l’amministrazione comunale, destinataria implicita dell’appello: «Spero che possiate portare alla luce quello che non va, e far sì che la gente e il Comune prendano coscienza di tutto ciò».

Una testimonianza che dovrebbe far riflettere, soprattutto in un momento in cui Marsala — città dal potenziale enorme, storicamente meta di turismo culturale, enogastronomico e naturalistico — vive un paradosso: è bella, ma è sporca. È promossa, ma non gestita. È amata, ma sempre più tradita.

Noi, da parte nostra, continueremo a raccontare con trasparenza e senza sconti quello che non funziona. Perché anche lo sfogo di un turista può essere utile. E perché Marsala merita di meglio.