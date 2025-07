Marsala, oggi i funerali di  Gaspare Antonino Lombardo, nuova vittima sul lavoro

30/07/2025 11:14:00

Si terranno oggi, 30 luglio 2025, alle ore 12:00 nella Chiesa di San Francesco di Paola a Marsala, i funerali di Gaspare Antonino Lombardo, l’autotrasportatore marsalese deceduto nell’incidente sul lavoro avvenuto due giorni fa sull’autostrada A19, nei pressi dello svincolo di Enna.

Aveva 56 anni, ed era molto conosciuto in città. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità marsalese, che oggi si stringe attorno al dolore della moglie Giovanna e dei suoi due figli. Lombardo era originario di Marsala, dove viveva in via Trapani, e lavorava per una ditta specializzata in ponteggi.

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 28 luglio. Il suo tir, per cause ancora da accertare, è precipitato dal viadotto Gurgazzi, compiendo un volo di circa 40 metri. Non si esclude che possa essere stato colto da un malore. Dopo l’impatto, il mezzo ha preso fuoco, esplodendo tra le fiamme. L’uomo è morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo: all’arrivo sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare.

L’incidente ha avuto anche pesanti ripercussioni sulla viabilità: l’autostrada A19 è stata chiusa in entrambe le direzioni, così come la statale 192 “Valle del Dittaino”. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate diverse ore e hanno impegnato vigili del fuoco, polizia stradale e corpo forestale.

La camera ardente è stata allestita ieri sera presso la sala del commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte a Marsala. Lombardo verrà tumulato nel cimitero comunale.