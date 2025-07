Marsala, caos al concorso per sei posti da vigile urbano: 2.500 candidati, ore di fila ...

30/07/2025 10:46:00

Giornata di caos, ieri a Marsala, per il concorso pubblico per l’assunzione di sei agenti di Polizia Municipale. Una selezione molto attesa – l’ultima risale agli anni '90 – che ha attirato 2.451 candidati da tutta la Sicilia e non solo. Ma l'organizzazione, ancora una volta, si è rivelata il vero punto debole.

Le prove scritte si sono svolte al Palazzetto dello Sport di via della Gioventù, con una suddivisione in due turni: il primo previsto alle 9.00 per i candidati con cognomi dalla A alla “Laga”, il secondo alle 15.30 per quelli da “Lagr” a “Zum”. Tutto chiaro sulla carta, molto meno nella realtà.

Già alle 8.45 un fiume di persone si è riversato davanti al Palasport. E lì è rimasto per ore. Senza informazioni, senza segnaletica, senza personale di supporto. Il primo gruppo è riuscito ad entrare solo con notevole ritardo. Alle 12.00, molti candidati erano ancora fuori dai cancelli. “Siamo mille fermi da tre ore. E siamo solo al primo turno. Quelli delle 15 entreranno a notte fonda?”, ha commentato uno dei partecipanti.

La fila si è estesa per decine di metri, invadendo l’area antistante il Palazzetto, mentre il caldo – pur mitigato dalla tregua meteorologica – non ha aiutato. Alcune persone si sono sentite male, secondo quanto riferito da diversi candidati. L’intera prova è andata avanti fino alle 20, in un clima di tensione e scontento generale.

A peggiorare la situazione, la scelta – quanto meno discutibile – di far coincidere il concorso con il tradizionale mercatino rionale che si svolge proprio nella stessa piazza del Palasport. Risultato: ulteriore confusione, mancanza di parcheggi e traffico in tilt.

Alla fine della giornata, però, l’Amministrazione comunale ha tirato un sospiro di sollievo. Il sindaco Massimo Grillo, in un post pubblicato in serata, ha parlato di “una giornata intensa”, ringraziando la commissione esaminatrice e il personale comunale. Ha riconosciuto le criticità della mattinata, ma si è detto soddisfatto dello svolgimento complessivo.

I numeri diffusi dal Comune parlano di 1.681 candidati effettivamente presenti alla prova scritta: 825 al mattino, 856 al pomeriggio. L’esame consisteva in un test a risposta multipla con 40 quesiti. L’elenco dei candidati che hanno superato la prova è già stato pubblicato online, e ora si procederà con la valutazione dei titoli. Dei presenti, solo 371 candidati hanno superato il test da 40 domande a risposta multipla.

In palio, lo ricordiamo, solo sei posti da agente. Ma resta l’amaro in bocca per una giornata che, con un po’ di attenzione e una migliore organizzazione logistica, avrebbe potuto – e dovuto – svolgersi diversamente. Un’occasione mancata, ancora una volta, per dimostrare che a Marsala si possono gestire eventi complessi in modo efficiente.

Nel frattempo, in molti si chiedono: e se fosse stato un concorso ancora più grande?