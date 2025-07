Sicilia attrattiva, artigiani premiati, soldi per la formazione del personale

30/07/2025 18:13:00

Sicilia sempre più attrattiva: al top per cibo, turismo e qualità della vita

La Sicilia è la regione italiana più apprezzata per la qualità del cibo, secondo l’ultimo report “Radar” di Swg. Un risultato che, come sottolinea il presidente Renato Schifani, arriva proprio nell’anno in cui l’Isola è Regione europea della gastronomia: «È il riconoscimento della nostra storia, della cultura e del lavoro quotidiano di migliaia di operatori del settore».

Ma non è tutto: la Sicilia figura anche tra le mete più amate dagli italiani, da consigliare a uno straniero in visita e perfino dove “sognare di vivere”. Per Schifani, è la conferma della “crescente attrattività dell’Isola”, frutto anche delle politiche regionali di promozione del territorio.

Artigiani siciliani premiati per il successo all’Expo di Osaka

Venti artigiani siciliani, selezionati con bando pubblico, sono stati premiati a Palermo per la loro partecipazione all’Expo di Osaka durante la “Settimana della Regione Siciliana”. A consegnare gli attestati nella sala “Libero Grassi” dell’assessorato alle Attività produttive è stato l’assessore Edy Tamajo:

«Hanno portato in Giappone creatività, bellezza e saper fare. Sono ambasciatori autentici dell’identità siciliana. Con il loro impegno – ha aggiunto – hanno rafforzato l’immagine positiva e dinamica della nostra regione».

La premiazione è parte delle azioni dell’assessorato per la valorizzazione concreta del comparto artigiano, anche in chiave internazionale.

Dalla Regione 25 milioni per la formazione del personale nelle imprese

Oltre 25 milioni di euro per finanziare la formazione e l’aggiornamento del personale delle imprese siciliane. È quanto prevede un nuovo bando dell’assessorato regionale alle Attività produttive, nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

Il presidente Schifani lo definisce un intervento «strategico per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro, puntando su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione».

Le imprese, in particolare micro, piccole e medie, potranno ottenere contributi fino all’80% del costo sostenuto per progetti formativi di gruppo. Tra le spese ammissibili: analisi dei bisogni, docenze, materiali e consulenze specialistiche.

Il bando prevede investimenti tra 220 mila e 1 milione di euro per ciascun progetto. L’assessore Tamajo: «Le competenze sono il vero motore della crescita. Vogliamo aiutare le aziende a formare lavoratori più aggiornati e consapevoli».