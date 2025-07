San Vito Lo Capo, annullata l’edizione 2025 di “Bagli, Olio e Mare”

30/07/2025 16:47:00

Salta l’edizione 2025 di “Bagli, Olio e Mare”, una delle manifestazioni più attese dell’estate sanvitese. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, che parla di “enorme dispiacere” e imputa lo stop a problematiche tecnico-autorizzative legate all’utilizzo della suggestiva area di Baia Santa Margherita, cuore pulsante dell’evento.

“Le difficoltà – scrive La Sala – sono note da tempo, ma mai affrontate dalla precedente amministrazione. Appena insediati ci siamo attivati per risolverle, ma le tempistiche burocratiche sono lunghe e il parere dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente non è ancora arrivato”.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Turistico Culturale di Castelluzzo, è ormai un appuntamento fisso dell’estate in Sicilia Occidentale. Ma senza Baia Santa Margherita, riconosciuta come area di rispetto ambientale, non è stato possibile trovare un’alternativa adeguata. “Qualunque altra location – sottolinea il Sindaco – non sarebbe stata all’altezza. Il valore aggiunto dell’evento è proprio lo scenario naturale in cui si svolge”.

L’edizione 2025 viene quindi ufficialmente annullata, con la promessa di un ritorno nel 2026, “per goderci di nuovo – conclude il comunicato – gli spettacoli, le pietanze dell’A.T.C. di Castelluzzo e la vista sul golfo e sulla spiaggia”.

Una battuta d’arresto che delude cittadini e turisti, ma che accende anche i riflettori sull’importanza di una gestione tempestiva e lungimirante delle pratiche ambientali e urbanistiche, essenziali per lo svolgimento degli eventi in contesti naturali delicati e protetti.