Il tour internazionale di Massimo Romagnoli

30/07/2025 12:09:00

Dal 15 al 28 luglio, Massimo Romagnoli – responsabile del dipartimento Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare e Presidente della V Commissione CGIE (Sistema Italia e Made in Italy) – ha condotto un intenso Tour Internazionale per incontrare le comunità italiane all’estero. L’obiettivo: avviare il percorso verso le elezioni dei Comites 2026 e costruire una presenza politica forte e riconoscibile di Alternativa Popolare oltre confine.

Il viaggio ha toccato sei Paesi chiave: Grecia, Germania, Olanda, Lussemburgo, Belgio e Stati Uniti. In ogni tappa, Romagnoli ha incontrato imprenditori, rappresentanti istituzionali, giovani espatriati e volontari impegnati nella promozione della cultura italiana. Due le direttrici principali dell’iniziativa: ascoltare i bisogni concreti degli italiani all’estero e avviare la formazione di liste ufficiali di Alternativa Popolare in vista del rinnovo dei Comites.

"Non ci nasconderemo dietro finte liste civiche – ha affermato Romagnoli –. Alternativa Popolare si presenterà con il proprio simbolo e con una squadra coerente, competente e orgogliosa di portare avanti un progetto politico serio per gli italiani nel mondo. È ora di ridare voce e dignità a chi vive oltre i confini nazionali ma si sente parte integrante dell’Italia.”

Tra le priorità illustrate durante il tour:

- Rafforzare l’integrazione degli italiani all’estero nel Sistema Paese;

- Riconoscere e valorizzare le professionalità italiane nel mondo;

- Riformare il voto all’estero, rendendolo più sicuro e trasparente;

- Sostenere le imprese italiane all’estero, anche attraverso un miglior accesso ai fondi europei;

- Promuovere lingua e cultura italiana come strumenti di soft power;

- Rilanciare il ruolo dei Comites e del CGIE, troppo spesso marginalizzati.



"Ho incontrato comunità vive e dinamiche, fiere delle proprie radici ma spesso dimenticate dalle istituzioni – ha aggiunto Romagnoli –. Alternativa Popolare vuole colmare questo vuoto e riportare gli italiani all’estero al centro dell’agenda politica nazionale.”

Il tour proseguirà nei prossimi mesi e culminerà a dicembre con un grande congresso europeo a Francoforte, durante il quale saranno presentati i coordinatori e i candidati ufficiali di Alternativa Popolare per le principali circoscrizioni estere.