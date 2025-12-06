Dragaggi, fondali e infrastrutture: così il consiglio vuole rilanciare il porto
Il Consiglio comunale di Trapani mette nero su bianco l’emergenza: cronoprogramma dei dragaggi, pescaggio certo, messa in sicurezza delle banchine, tariffe competitive, un tavolo permanente e incontri immediati con l’Autorità Portuale. Sei punti per cercare di tirare fuori il porto da una crisi che non è più solo tecnica ma politica, economica e persino identitaria.
Il documento approvato chiede date certe sui lavori a Isolella e Ronciglio, un pescaggio minimo di 9,5 e 10 metri, verifiche aggiornate sulla profondità reale dei fondali, una revisione delle tariffe e un coordinamento stabile tra Comune, Capitaneria, sindacati e operatori. Già fissati anche due appuntamenti: 9 dicembre in Sala Sodano e 12 dicembre nella sede dell’Autorità Portuale.
Da settimane il nome della commissaria Annalisa Tardino aleggia su ogni discussione. Guidare l’Autorità Portuale oggi significa affrontare dragaggi fermi, pescaggi ancora a 8 metri, un waterfront incompiuto e l’ombra dell’inchiesta Dirty Mud che ha paralizzato cantieri e procedure. È lei la figura chiamata a chiarire tempi, varianti e prospettive. Ed è proprio la sua assenza a far scattare l’allarme del deputato regionale Dario Safina, che definisce il quadro “ormai preoccupante”: «I ritardi stanno diventando strutturali. Non partecipare è un atto irrispettoso verso Trapani».
Razza: “Porto strategico per il Mediterraneo”
A rappresentare il Governo interviene l’europarlamentare Ruggero Razza, che difende la centralità dello scalo trapanese:«Fratelli d’Italia dà la massima attenzione alla Sicilia, con l'onorevole Bica e il capogruppo Miceli». Per Razza, il porto di Trapani rientra nella visione mediterranea del Governo Meloni e nella riforma nazionale dei porti: «Il porto è strategico. Dobbiamo capire le esigenze degli operatori, verificare perché si registrano ritardi e attivare nuove fonti di finanziamento». Razza insiste sulla necessità di un confronto “vero e costante” con l’Autorità Portuale.
Ciminnisi: “Trapani non merita silenzi”
L’onorevole Cristina Ciminnisi (M5S) interviene con una ricostruzione puntuale e durissima. Ricorda che la Tardino, mentre l’aula l’aspettava, diffondeva un comunicato in cui definiva il Mediterraneo un “ecosistema produttivo” e i porti “organi vitali”. Ciminnisi rimarca il paradosso: «Parole importanti, certo. Ma allora qual è il ruolo del porto di Trapani in questa visione? In questo “nodo strategico”, dove siamo davvero? Avremmo voluto chiederlo, ma la commissaria non si è presentata». La deputata ripercorre le sue interrogazioni al Governo su diga Ronciglio, dragaggi e banchine di ponente, tutte rimaste senza risposta. E lancia un monito: «Resteremo vigili per evitare che si perdano fondi e progetti cruciali. E continueremo a pretendere il rispetto delle condizioni ambientali, al centro dell’inchiesta Dirty Mud, che oggi è la causa principale del blocco dei lavori».Per Ciminnisi, l’impegno non si ferma: «Trapani non merita silenzi. Difenderemo il porto, perché è un organo vitale della città».
Panfalone: “Trapani marginalizzata: a noi briciole”
Durissimo l’intervento del delegato Asamar Gaspare Panfalone, che denuncia una gestione squilibrata delle risorse: «Questa seduta è il nostro palazzo di vetro. L’Autorità ha gestito un miliardo di euro, ma quasi il 90% è andato a Palermo. A Trapani restano briciole, opere incomplete e un pescaggio fermo a 8 metri - Panfalone invita a rimediare a un divario strutturale - e verifiche tecniche hanno smentito i dati ottimistici. Serve un cronoprogramma serio e un coordinamento stabile». E conclude: «Trapani non può restare ai margini. Il 12 dicembre vogliamo risposte. Il 5 dicembre deve diventare una data di svolta».
Guaiana e Patti: scontro in aula
L’opposizione, con Giuseppe Guaiana (Amo Trapani), attacca senza esitazioni: «L’assenza della Tardino è un gesto irrispettoso verso la città. Il Consiglio va aggiornato finché non sarà disponibile». E annuncia: «Se entro il 12 dicembre non ci riceverà, andremo tutti alla sede dell’Autorità a Palermo». Dalla maggioranza, Marzia Patti (Pd) ricostruisce i ritardi procedurali della convocazione, ammette le criticità e rilancia: «Ora servono risposte chiare, tempi certi e un impegno comune».
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha presentato in Consiglio comunale la sua relazione annuale, che coincide anche con quella di fine del mandato. Sono circa 143 pagine in cui il primo cittadino parte da una premessa politica, passando per...
Il 2025 si conferma un anno cruciale per Cantina Birgi, segnato da nuove collaborazioni strategiche e da riconoscimenti che ne rafforzano il ruolo nel panorama vitivinicolo siciliano. Tra i progetti più rilevanti spicca la...
Salvatore Ombra dice no: "Non mi candido a sindaco di Marsala". Con un post sulla sua pagina facebook , il presidente di Airgest e vicepresidente della società Ausonia ha annunciato la sua decisione: non correrà per la guida...
Il Natale si avvicina e con lui la consueta domanda: cucinare o farsi aiutare? Voga, caffetteria e pasticceria di piazza Piemonte e Lombardo a Marsala, ha preparato quattro menù che coprono le principali date del...