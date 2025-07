Il Trapanese Andrea Candela quinto al mondo nei 50 stile: “Un’esperienza elettrizzante"

30/07/2025 10:00:00

È tornato da Berlino con una nuova consapevolezza e un risultato di prestigio Andrea Battista Candela, nuotatore trapanese classe 2003, che ha chiuso le Universiadi con un eccellente quinto posto mondiale nei 50 metri stile libero. Una tappa decisiva nella crescita dell’atleta, che si conferma tra i prospetti più interessanti del nuoto italiano.

Candela, cresciuto nelle corsie delle piscine trapanesi e oggi in forza al Carabinieri/Can Tevere Remo, è stato uno dei 35 atleti convocati dalla Federazione Italiana Nuoto per rappresentare l’Italia alla manifestazione internazionale in programma a Berlino dal 16 al 23 luglio. Studente alla LUISS di Roma, il giovane azzurro è stato selezionato per la gara dei 50 stile, specialità in cui si era già distinto nel 2023, con un podio agli Assoluti e medaglie ai Criteria Giovanili.

L’avventura tedesca è iniziata il 22 luglio con la batteria mattutina, utile per l’accesso alle fasi successive. “Ho gareggiato in batteria che serviva per entrare nel pomeriggio in semifinale, sono entrato con il terzo tempo” – racconta. Nel pomeriggio è arrivato il primo miglioramento: “In semifinale mi sono migliorato facendo 22.18, rientrando con il settimo tempo”. Ma è nella finale del giorno successivo che Candela ha dato il meglio di sé: “Nel pomeriggio c’è stata la finale, dove ho migliorato ancora scendendo a 22.17, e sono arrivato quinto mondiale”.

Un risultato che parla da sé, ma che Candela accompagna con parole cariche di emozione:

“Concludiamo la stagione con i Campionati Estivi di Categoria, ma ci possiamo ritenere soddisfatti e contenti di come sono andate le gare a Berlino, è stato elettrizzante gareggiare a quel livello, con quella carica emotiva piena di voglia di fare e migliorarsi sempre. Devo dire che sono proprio contento di aver gareggiato e di aver dimostrato a me stesso quanto valgo, diventando consapevole delle mie capacità. Per il resto l’esperienza è stata incredibile, già solo per essere stati a contatto con così tanti ragazzi di tutto il mondo. Ora testa a questi italiani e forza sempre”.

La delegazione italiana era partita da Roma il 14 luglio. Per Candela, è stata l’occasione per misurarsi con i migliori coetanei al mondo, portando con orgoglio non solo la bandiera tricolore ma anche i colori della sua Trapani, che negli ultimi anni sta vedendo crescere una nuova generazione di talenti sportivi.