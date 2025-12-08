Rimini celebra il talento dei Diavoli Rossi, pioggia di medaglie alla Winter Edition

08/12/2025 16:57:00

La Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala torna da Rimini con un carico di emozioni e medaglie. Nel week-end appena trascorso, le giovani ginnaste lilibetane hanno illuminato la Winter Edition dei Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica, confermando ancora una volta il valore di una realtà sportiva che continua a crescere e a distinguersi nel panorama nazionale. A brillare più di tutti sono state Giorgia Di Miceli, protagonista di una doppietta memorabile, oro nel Duo LC Avanzato insieme a Rossella Santoro grazie ad una prova impeccabile che ha catturato l’attenzione dei giudici per armonia, tecnica e sincronismo, ed argento All Round, dove Giorgia ha mostrato tutta la maturità atletica di una ginnasta ormai pronta per traguardi sempre più ambiziosi. A completare una giornata già straordinaria ci ha pensato, sempre con una doppietta, Maria Barraco, che al Volteggio All Round ha conquistato un meritatissimo bronzo, ed un Oro nel Duo LE3 Avanzato insieme alla compagna Miriam Venezia, dimostrando potenza, precisione e una tenacia che ha emozionato il pubblico presente.

Quattro medaglie, quattro storie di dedizione, quattro risultati che testimoniano il lavoro quotidiano portato avanti in palestra, tra sacrifici, disciplina e passione per questo meraviglioso sport. Perché i successi delle Diavoli Rossi non nascono per caso, sono il frutto di un percorso educativo e sportivo che valorizza l’impegno più della visibilità, l’allenamento più della vanità, la crescita personale più dell’apparenza. A completare la partecipazione anche il settimo posto All Round LE3 base per Martina Amodeo e l'ottava posizione nell'All Round LD per Quyet Cerami.

In un’epoca in cui i social sembrano dettare ritmi e modelli, le giovani ginnaste marsalesi scelgono invece la via più difficile ma più formativa, quella del sudore, della concentrazione, delle ore trascorse ad affinare un gesto tecnico fino a renderlo perfetto. È questa la strada che apre le porte alla maturazione, che costruisce carattere e che trasforma una passione in un valore duraturo ed assoluto. La Polisportiva Diavoli Rossi può quindi festeggiare non solo i podi conquistati a Rimini, ma soprattutto la conferma di essere una fucina di talenti che crescono nel segno dello sport vero. Un risultato che riempie d’orgoglio l’intera comunità marsalese e che proietta queste giovani atlete verso nuove e luminose prospettive.



