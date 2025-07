Mazara, furto in spiaggia a Tonnarella: cittadini fermano un ladro, l’altro in fuga

31/07/2025 20:41:00

Ancora un episodio di microcriminalità a Mazara del Vallo, che riaccende i riflettori su un fenomeno purtroppo persistente e sempre più preoccupante. Ieri pomeriggio, sulla frequentatissima spiaggia di Tonnarella, due giovani – presumibilmente di origine tunisina – hanno tentato un furto ai danni di una coppia di bagnanti. Ma la loro azione è stata interrotta dalla prontezza e dal coraggio dei presenti.

Lo riporta Prima Pagina Mazara. Secondo quanto raccontano i testimoni, i due si sono avvicinati con fare sospetto a un gruppo di persone, approfittando di un momento di distrazione per sottrarre rapidamente uno zaino. Poi la fuga. Ma qualcosa è andato storto: uno dei due malviventi è inciampato sulla sabbia e si è trovato circondato dai bagnanti, che lo hanno bloccato e trattenuto fino all’arrivo dei Carabinieri, allertati nel frattempo.

Il secondo giovane, invece, è riuscito a scappare per qualche minuto. Ma non è andato lontano: alcuni cittadini lo hanno inseguito in auto lungo il lungomare e lo hanno raggiunto poco distante. Messo alle strette, il fuggitivo ha riconsegnato lo zaino, riuscendo poi a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I Carabinieri stanno ora lavorando per identificarlo.

L’episodio ha suscitato sconcerto e rabbia tra i bagnanti, ma ha anche mostrato un forte spirito di solidarietà e senso civico da parte dei cittadini intervenuti. Un gesto che ha permesso di recuperare la refurtiva e consegnare uno dei responsabili alla giustizia.