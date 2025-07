Ancora guasti alla rete idrica. Trapani di nuovo senza acqua

31/07/2025 16:27:00

Nuovi problemi sulla rete idrica a Trapani. Domani e dopo domani ci saranno dei disservizi e alcune zone potrebbero restare a secco.

A comunicarlo è il sindaco Giacomo Tranchida, che ha informato la cittadinanza di un guasto alle cabine elettriche di media tensione gestite da Enel, che ha causato l’interruzione del funzionamento di sei pozzi nella zona di Bresciana. Il blocco ha ridotto drasticamente la portata dell’acqua destinata ai serbatoi cittadini, passata da 160 litri al secondo a meno della metà.

«L’impresa incaricata è già al lavoro per ripristinare il funzionamento dei pozzi – spiega Tranchida – ma i tempi tecnici non sono immediati». Se la situazione non dovesse normalizzarsi nelle prossime ore, già domani potrebbe essere necessario attivare una distribuzione idrica ridotta, in particolare nella zona servita dal serbatoio di San Giovannello.

Intanto, si è aggiunto un altro problema: è stata individuata una falla lungo la condotta che serve le aree del Villaggio Azzurro e Mokarta. I tecnici sono già intervenuti e i lavori di riparazione dovrebbero concludersi entro domani.

Disservizi anche a Baglio Nuovo, dove si registrano problemi tecnici lungo una condotta gestita da Siciliacque. Anche in questo caso il gestore è al lavoro per risolvere la criticità.

«Ci scusiamo per i disagi – conclude il sindaco – ma si tratta di problemi indipendenti dalla nostra volontà. Garantiamo il massimo impegno per tornare alla normalità il prima possibile».