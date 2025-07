Trapani, firmato in Prefettura il protocollo per formare gli studenti al voto

31/07/2025 08:20:00

E' stato sottoscritto in Prefettura il protocollo d’intesa “per la promozione di percorsi di cittadinanza attiva per la formazione e la partecipazione degli studenti allo svolgimento delle funzioni degli Uffici elettorali di sezione”. Un protocollo tra la Prefettura U.T.G. di Trapani, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’Università di Palermo – Polo Territoriale di Trapani e i Comuni della Provincia di Trapani.



L’intesa recepisce in ambito locale i contenuti dell’Accordo Quadro sottoscritto il 30 aprile 2025 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e mira a favorire attività di formazione scolastica e universitaria degli studenti sulle tematiche connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali, con l’intento di promuovere la partecipazione degli stessi a tali attività, come componenti degli uffici elettorali di sezione, in qualità di presidente, segretario e scrutatore.