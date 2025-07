Trapani. È morto Nicola Fulco, una vita tra diritto, servizio pubblico e fede

31/07/2025 11:10:00

È venuto a mancare stamane, alle prime luci dell'alba, Nicola Fulco. Nato ad Alcamo nel 1934, Fulco ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, distinguendosi per le sue capacità professionali e le sue spiccate doti umane.

Dopo la laurea in Giurisprudenza e un periodo di pratica forense, all'età di 26 anni si trasferì a Trapani per iniziare la sua carriera presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Ha ricoperto ruoli di dirigente e, successivamente, dirigente superiore della Presidenza della Regione Siciliana, dirigendo l'ufficio legale e del personale fino al suo pensionamento.

Al di fuori dell'ambito professionale, Nicola Fulco è stato attivo nel volontariato sociale per diversi anni. Successivamente, è entrato a far parte della Delegazione di Trapani dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove ha ricoperto a lungo l'incarico di tesoriere, per poi essere nominato commendatore dello stesso Ordine.

Stimato da tutti per la sua professionalità e la sua profonda umanità, Nicola Fulco è stato un marito affettuoso e attento. Dal 2008 aveva perso la sua amata Graziella, alla quale oggi si ricongiunge. Padre amorevole e protettivo fino all'ultimo giorno, lascia le figlie Ornella e Marcella.

I funerali si terranno domani, 1 agosto, alle ore 15:30, nella Cattedrale San Lorenzo di Trapani.

Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha espresso il suo cordoglio con queste parole: “Il caro Nicola lascia questa terra nel giorno della memoria di sant’Ignazio di Loyola: come lui ha operato nella Chiesa e nella società per la maggior gloria del nome di Dio: è la buona battaglia della fede che lo apre in cielo alla corona dei santi. Uniti nella preghiera!”.

Alla collega giornalista Ornella Fulco e alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di tp24.