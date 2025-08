Marsala, il Consiglio comunale torna il 5 agosto con ben 25 debiti fuori bilancio

01/08/2025 00:05:00

Nuova convocazione per il Consiglio comunale di Marsala. L’assemblea di Sala delle Lapidi si riunirà martedì 5 agosto, a partire dalle ore 11. E anche questa volta, il piatto forte della seduta saranno i debiti fuori bilancio.

Dopo i 55 approvati nella precedente convocazione, l’ordine del giorno è stato infatti integrato con altre 25 delibere relative a sentenze del Giudice di Pace che hanno visto soccombente l’ente comunale. Si tratta, perlopiù, di risarcimenti legati a sinistri stradali, multe annullate e contenziosi civili, che continuano a pesare sulle casse del Comune.

Ma il Consiglio discuterà anche di altri temi. In programma c’è l’approvazione del nuovo Statuto dell’Istituzione “Marsala Servizi”, che andrà a sostituire quello della vecchia “Marsala Schola”, ormai superata. Attesa anche la discussione sul nuovo regolamento per la movida, pensato per garantire un corretto equilibrio tra intrattenimento, attività dei locali e tutela della quiete pubblica.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano anche il regolamento per la concessione delle onorificenze civiche – ovvero le benemerenze assegnate a cittadini o realtà che si sono distinti per meriti – e un atto di indirizzo a sostegno del disegno di legge per l’istituzione dell’Unità di pedagogia scolastica. Quest’ultima proposta mira a promuovere l’educazione e il benessere degli studenti all’interno delle scuole, con l’impegno dell’amministrazione a sostenere l’approvazione del ddl presso l’ARS.

Una seduta che si preannuncia lunga, e che arriva in piena estate, ma con molte questioni ancora aperte sul tavolo del Consiglio.