Valderice, il sindaco Stabile risponde alle polemiche sul PRG: "Nessuna bocciatura"

03/08/2025 13:11:00

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, interviene con una nota per fare chiarezza sulle polemiche politiche esplose attorno alla variante al Piano Regolatore Generale del Comune, respingendo al mittente le accuse dell’opposizione e definendole “strumentali” e “fuorvianti”.

Secondo il primo cittadino, il percorso per l’adozione della variante al PRG è un iter complesso, che coinvolge più livelli istituzionali e valutativi, e che si è svolto finora nel rispetto delle normative. Il riferimento è in particolare al parere del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambiente che – si legge nella nota – non ha bocciato il Piano, ma ha richiesto integrazioni al Rapporto Ambientale, come previsto dalla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

“Non c’è stata alcuna bocciatura, ma solo la richiesta di chiarimenti e approfondimenti, così come previsto. Parlare di ‘bocciatura’ è una falsità politica usata per attaccare l’amministrazione”, scrive Stabile, ricordando che il Dipartimento Regionale Urbanistica ha già validato l’adozione della variante tramite la delibera del Commissario ad acta, l’architetto Donatello Messina.

Il sindaco punta anche il dito contro chi critica pubblicamente il lavoro dei tecnici comunali e del progettista incaricato, l’urbanista professor Marcel Pidalà, che ha consegnato il Piano nel 2024, dopo l’affidamento dell’incarico avvenuto nel 2020. “Non si registrano ritardi: semmai la precedente amministrazione aveva lasciato scadere il PRG del 2005 senza alcuna iniziativa per ben 14 anni”.

Sotto accusa anche i numeri diffusi dall’opposizione: le osservazioni presentate dai cittadini, stando a quanto dichiarato, sarebbero molte meno delle 150 sbandierate, in quanto in diversi casi si tratterebbe di repliche di osservazioni già presentate nella precedente fase.

Infine, Stabile rivendica il lavoro di squadra e la collaborazione tra amministrazione, tecnici e professionisti, assicurando che il Comune sta procedendo con senso di responsabilità per completare il lungo iter di approvazione del nuovo strumento urbanistico: “Nessuna negligenza o conduzione impropria: stiamo lavorando per dare a Valderice un PRG aggiornato, frutto di un processo trasparente e partecipato. Le polemiche non ci distolgono dall’obiettivo”.