Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
08/10/2025 17:00:00

Castelvetrano: il 18 e 19 ottobre la seconda edizione della Sagra del Pane Nero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/castelevetrano-il-17-e-18-ottobre-la-seconda-edizione-della-sagra-del-pane-nero-450.png

Castelvetrano ospiterà il 18 e 19 ottobre 2025 la seconda edizione della Sagra del Pane Nero, un evento che intende valorizzare uno dei prodotti tipici del territorio. L’Amministrazione Comunale ha ufficializzato la manifestazione, che si terrà nel centro storico della città. Dopo il buon riscontro dell’edizione precedente, anche quest’anno si prevede un afflusso consistente di visitatori, con numerosi pullman già prenotati da diverse località.

 

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, è stata organizzata dal comune grazie all’impegno dell’Assessore alle Attività Produttive Monia Rubbino, che ha seguito l’intero processo di pianificazione. L'Associazione Pane Nero, attivamente coinvolta nell'evento, vedrà la partecipazione di 12 panificatori locali, che proporranno il pane nero, un prodotto che caratterizza la tradizione gastronomica della zona. È prevista anche l'offerta di olio novello della varietà Nocellara del Belice, altro prodotto tipico della regione. Il sindaco Giovanni Lentini sottolinea che la manifestazione è un’opportunità per rafforzare la visibilità di Castelvetrano.

 

Durante i due giorni di evento, sarà allestita anche la mostra mercato “I Vicoli dell’Arte e dell’Artigianato”, che avrà luogo nei vicoli adiacenti alla Chiesa Madre. Gli spazi saranno occupati da artisti e artigiani locali che esporranno e venderanno le proprie opere. L'iniziativa contribuirà a trasformare il centro storico in un percorso che mette in mostra la creatività del territorio.

 

L’evento prevede anche momenti di intrattenimento con la partecipazione di gruppi folkloristici e altre attività di animazione. Inoltre, il tiktoker Ciccio Burger sarà presente all’evento, proponendo hamburger preparati con il grano di tumminia, uno degli ingredienti del pane nero di Castelvetrano.

 



Dai Comuni | 2025-10-07 16:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/pnrr-e-opere-a-marsala-grillo-nessun-fondo-perso-250.jpg

Pnrr e opere a Marsala. Grillo: “Nessun fondo perso”

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, smentisce le dichiarazioni del segretario comunale del PSI, Antonino Consentino, sui "fondi persi" riguardo a finanziamenti Pnrr destinati a Marsala.Grillo fa tutto un elenco dei progetti in corso, e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali