Istituzioni

» Dai Comuni
07/10/2025 16:05:00

Pnrr e opere a Marsala. Grillo: “Nessun fondo perso”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/pnrr-e-opere-a-marsala-grillo-nessun-fondo-perso-450.jpg

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, smentisce le dichiarazioni del segretario comunale del PSI, Antonino Consentino, sui "fondi persi" riguardo a finanziamenti Pnrr destinati a Marsala.

Grillo fa tutto un elenco dei progetti in corso, e in alcuni casi conferma che alcune opere non sono state finanziate (Pnrr o altro). 

Ecco la replica:

 

L'Amministrazione comunale, sentiti i dirigenti di riferimento, precisa quanto segue: “Non risponde al vero che il Comune di Marsala abbia perso i fondi del PNRR. Per la precisione, inoltre, diverse delle opere a cui i socialisti fanno riferimento non rientra nemmeno tra quelle oggetto di finanziamenti con fondi PNRR”. In particolare:


- Bretella autostradale Marsala-Mazara del Vallo (135 milioni di euro a favore dell’ANAS)


L’opera, oggetto di Finanziamento ex Legge Obiettivo, e per la quale è stato nominato un Commissario Straordinario, è in attesa del parere VIA al Ministero dell’Ambiente..


- Sostituzione passaggi a livello in via Lipari (26 milioni di euro a favore di RFI)


Due dei progetti (Grotta del Toro e Bambina) sono stati validati, mentre per quello di Via Lipari sono emerse problematiche non superate.
Le procedure per il finanziamento sul PO FESR 2014-2020 a favore di RFI, non sono state concluse.
Sia per la Bretella che per i Passaggi a Livello l’Amministrazione si è attivata, per quanto di competenza, sia nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e del Commissario Straordinario che di RFI e della Regione Siciliana.


- Sicurezza tratto di costa Museo Baglio Anselmi – Viale Isonzo (2,2 milioni di euro)


Il Comune ha già appaltato lavori con fondi Regionali PO-FESR per 2.900.000 euro, e sono stati completati lavori per circa 700.000 euro con fondi comunali per garantire la sicurezza immediata della costa. Entro ottobre i lavori proseguiranno regolarmente.


- Isola Lunga e ricircolo acque Stagnone (1,3 milioni di euro)


Il progetto di apertura dei canali, finanziato con fondi Regionali PO-FESR, ha recentemente ricevuto parere positivo dal comitato tecnico regionale. A breve verrà avviata la gara d’appalto, inoltre, tutte le altre attività (batimetria, strumentazione, studi correntimetrici, ecc) sono in corso.


- Asilo nido Bosco (€ 1.400.000,00)


I lavori, finanziati con il PNRR, sono in corso e saranno ultimati nei tempi previsti.


- Asilo nido e via Whitaker (500.000,00 euro)


I lavori, finanziati con il PO FESR, sono stati ultimati e collaudati.


- Campo di calcio “Lombardo Angotta” (600.000 euro)


Siamo in attesa del decreto di finanziamento regionale. Non si tratta di un progetto perso, ma di un iter burocratico in corso.


- Centro di ricerca sull’acquacoltura (1,3 milioni di euro)


Motivi tecnici hanno impedito l'utilizzo dei fondi Pnrr


- Palazzo Grignani – secondo piano (1,3 milioni di euro)


Il Comune non ha ricevuto il finanziamento destinato alla Soprintendenza, ma è costantemente impegnato a cercare soluzioni alternative per valorizzare l’immobile e realizzare un’area espositiva.

 

 

“In sintesi, parlare di fondi persi non è semplicemente fuorviante, è proprio falso: molti progetti sono già in fase di realizzazione, altri sono in attesa di approvazioni ministeriali o regionali, altri non sono fondi PNRR destinati al Comune. L’Amministrazione comunale ha costantemente seguito tutte le procedure con attenzione e tempismo, garantendo progressi concreti per la città. Sarebbe opportuno che per il futuro i socialisti acquisissero debitamente informazioni prima di rilasciare ulteriori dichiarazioni errate nel merito e nel metodo. L’Amministrazione sarà chiaramente lieta di fornirgliele”.

 



