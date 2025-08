04/08/2025 17:33:00

Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio nella zona dei Lidi Sud di Marsala, più precisamente nelle vicinanze del Signorino. Una colonna di fumo denso e visibile da lontano si è alzata nell'area.

Al momento, le cause del rogo non sono ancora chiare, sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco per domare le fiamme.