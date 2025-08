Incidente in pista all'aeroporto di Palermo

04/08/2025 07:41:00

Momenti di tensione all’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, dove, sabato, nella zona degli imbarchi si è verificato uno scontro tra due mezzi di servizio. Un autobus adibito al trasporto dei passeggeri dall’aerostazione agli aerei ha urtato un ambulift, il veicolo utilizzato per facilitare l’accesso a bordo ai viaggiatori con mobilità ridotta.

L’impatto ha generato apprensione tra le persone presenti nei due veicoli coinvolti. I sanitari dell’ufficio di sanità aerea sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso. Fortunatamente, nessuno ha riportato conseguenze gravi: solo qualche contusione, che non ha reso necessario il trasferimento in ospedale.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle condizioni operative del personale di terra. Già nel mese di luglio, le sigle sindacali — Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Legea — avevano segnalato un aumento dello stress tra i dipendenti della società Gh Palermo, responsabile dei servizi aeroportuali, lamentando carenze di mezzi e turni di lavoro pesanti. In una nota inviata al prefetto e alla dirigenza, era stato proclamato lo stato di agitazione per tutelare la sicurezza degli operatori.

In merito all’accaduto, Gesap — la società che gestisce l’aeroporto — ha definito l’incidente “uno scontro tra due veicoli senza conseguenze gravi”. In via cautelativa, sono state sospese le patenti dei conducenti coinvolti, in attesa degli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità. La società ha inoltre rassicurato che l’operatività dello scalo non ha subito interruzioni.

Il volo Palermo-New York resta a terra. Disagi per 333 passeggeri

Disavventura per i 333 passeggeri del volo Neos diretto da Palermo a New York, previsto per ieri alle 11:25. Dopo l’imbarco, i viaggiatori sono rimasti a bordo per oltre un’ora sotto un forte caldo, prima di essere fatti scendere a causa di un guasto al motore.

Uno dei passeggeri ha raccontato che la figlia di 7 anni si è sentita male a causa delle alte temperature e ha avuto un’epistassi. La bambina è stata assistita dai medici della Croce Rossa all'interno dell’aeroporto.

Il volo è stato inizialmente riprogrammato due volte, ma la compagnia ha infine comunicato la nuova partenza per questa mattina, 4 agosto, alle 6:30. Ai passeggeri è stato distribuito un buono pasto da 8 euro. Secondo l’Enac, per ritardi oltre le 4 ore nei voli extra-UE è previsto il diritto all’assistenza (pasti, hotel, trasporti e comunicazioni). Se il ritardo supera le 5 ore, si può anche rinunciare al volo con rimborso. In alcuni casi è prevista anche una compensazione economica.